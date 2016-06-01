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Politika

IŞİD füzeleri için "Yer çekimi var, havada yakalayamam" diyen Kilis Valisi, görevinden alındı

Kilis'te 8'i Suriyeli, içlerinde çocukların da olduğu 21 kişi saldırılar nedeniyle hayatını kaybetmişti

Kilis Valisi Süleyman Tapsız (ortada)

01 Haziran 2016 09:50

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Valiler Kararnamesi yayımlandı. Buna göre, 50 ilin valisi değişti, 22 vali ise merkeze çekildi. Kilis'e atılan IŞİD füzeleri için, "Süpermen değilim, füzeleri havada yakalayamam, yer çekimi var" diyen Süleyman Tapsız, Karaman Valiliği'ne atanırken yerine Mülkiye Baş Müfettişi İsmail Çataklı getirildi.

 

Ne demişti?

 

Kilis’te ve sınırdaki kampta inceleme yapan CHP heyeti, gözlemlerini ve görüşmelerini rapor halinde yayımladı. CHP’nin raporunda, Kilis Valisi Süleyman Tapsız’ın, okula giden çocuğunun 200 metre yakınına roket düştüğünü anlatarak, “Benim de can güvenliğim yok. Süpermen değilim, roketleri havada yakalayamam” diye yakındığı anlatıldı. Vali Tapsız'ın "Bu füzelerin düşüyor olması eleştiriliyor tabii ki düşecek havada mı kalacak yer çekimi var" yorumu yaptığı da rapora yansıdı.

 

Kilis'te 21 kişi hayatını kaybetti

 

Kentte şu zamana kadar sekizi Suriyeli, içlerinde çocukların da olduğu 21 kişi saldırılar nedeniyle hayatını kaybetmişti. 18 Ocak’tan bu yana Kilis’e 25 kilometre uzaklıktaki IŞİD denetimindeki Bab bölgesinden atılan Katyuşa füzelerinin sayısı 70’ı aşmıştı.

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