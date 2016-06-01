Ensar Vakfı'nda taciz skandalının yaşandığı Karaman'ın valisi merkeze çekildi

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Valiler Kararnamesi yayımlandı. Buna göre, 50 ilin valisi değişti, 22 vali ise merkeze çekildi. 2012 yılından bu yana Karaman Valisi olarak görev yapan Murat Koca da merkeze çekilen valiler arasında.

Türkiye'nin, 'Ensar Skandalı' sonrası tanıdığı Vali Koca, tecavüzcü öğretmeni tanımadığını söylemiş, oysaki Ocak 2013 yılından beri tanıdığı fotoğraflarla ispat edilmişti.

Ermenek'e lastik ayakkabı göndermişti



Vali Koca, Ermenek’te ki maden faciasında Recep amcaya lastik ayakkabı göndererek yine tepkileri üzerine çekmiş ve Karaman Türkiye’nin gündemine oturmuştu. O dönem ATV’de görev yapan yandaş Sevilay Yükselir bile Vali Murat Koca için “ Vali olmuş adam olamamış” şeklinde tepki göstermişti.

Bakan Ramazanoğlu'da kabinede yer almamıştı

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı '65. Hükümet'te, Ensar Vakfı skandalıyla gündeme gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu koltuğunu kaybetmişti.

Kilis valisi Karaman'a atandı

''Abdestsiz çıkmayın'' diyen Kilis Valisi Süleyman Tapsız ise Karaman'a atandı.