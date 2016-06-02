Hangi vali neden görevinden alındı?

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile aralarında krize neden olduğu iddia edilen Valiler Kararnamesi yayımlandı. 22 vali merkeze alındı, 24 ile yeni vali atandı, 26 ilin valisi ise kendi aralarında yer değiştirdi.

Karaman olayı

Hürriyet’ten Filiz Kızılkoyun’un haberine göre, çocuklara cinsel istismar skandalıyla gündeme gelen Karaman’da, Vali Murat Koca merkeze alındı. Cinsel istismar olaylarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı Karaman Şubesi’ne, İl Özel İdaresi üzerinden 25 bin liralık yardım yapıldığı ortaya çıkmıştı. Vali Koca, Ensar Vakfı ve KAİMDER evinde 10 erkek çocuğa cinsel istismarın ortaya çıkmasının ardından CHP heyetine “O yurtlardan haberim yok” demişti.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbaçe maçı

Fenerbahçe kafilesine silahlı saldırı, bu yıl da Trabzon-Fenerbahçe maçında çıkan olaylar, hakemlerin soyunma odasında rehin alınmasını eleştirilere neden olmuştu. Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, merkeze alındı.

Öğretmen intiharı

Yalova Valisi Selim Cebiroğlu da merkeze alınan valiler arasında yer aldı. Vali Cebiroğlu, bir okulu ziyareti sırasında “Bu saç sakal ne? Sen ne biçim öğretmensin? Öğrencilerine böyle mi örnek oluyorsun? Çık dışarı o sakalını kes. İnsanlar dışarıda görseler dilenci zannedip para verirler” diyerek tepki gösterdiği öğretmen Halil Serkan Öz’ün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesiyle gündeme gelmişti.

Cerattepe'de çevreci eylemler

Cerattepe’deki çevrecilerin yaptığı eylemlerle gündeme gelen Artvin’de Vali Kemal Cirit de görevden alındı. Vali Cirit, eylemler sırasında kenti terk eden ve rapor alan il emniyet müdürü ile karşı karşıya gelmişti.

Nusaybin'de şehit sayısının artışı

Kentte PKK’ya yönelik yürütülen operasyonlarda asker ile yetki tartışması yaşadığı ve bazı operasyonlara izin verilmediği iddialarıyla gündeme gelen Mardin Valisi Ömer Faruk Koçak, Aydın Valiliği’ne atandı. Vali Koçak ile operasyonları yürüten ildeki güvenlik birimleri arasında koordinasyon sıkıntısı yaşandığı iddia edilmişti. Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’ya yönelik operasyonlarda fazla şehit verilmesi üzerine strateji değiştirilmişti. Operasyona vali yerine ilçedeki üst rütbeli asker komuta etmesi kararı alınmıştı.

PKK’ya yönelik operasyonların merkezinde bulunan illerden Hakkâri’de de vali değişti. Hakkâri Valisi Yakup Canbolat Konya’ya atandı.

Rakı yasağı

Adana’da düzenlenen “Rakı Festivali” buluşmasına bu yıl yasak getirmesiyle gündeme gelen Adana Valisi Mustafa Büyük de merkeze alındı. Büyük, “Biz insanların içki içmesini yasaklayacak değiliz ama içmesini de arzu etmeyiz. Reklamının yapılmasını istemeyiz. Buna da engel oluruz. Toplumun kötü alışkanlıklardan alkol bağımlılığından ve buna dayalı kötü gidişattan kurtulması için çaba sarf ederken, sanki normal bir faaliyetmiş gibi festivalmiş gibi yapma teşebbüsünü olumsuz görüyoruz” demişti.

“Başörtülü bayanlar”

Manisa’da yürütülen ‘FETÖ/PDY’ operasyonunda gözaltına alınan türbanlı kadınlara kelepçe takılması üzerine soruşturma başlatan ve “Hukuki süreçte suçluluğu sabit olmayan hiç kimsenin hele de toplumda çok olumlu bir imajla algılanan başörtülü bayanların, şartları oluşmadan böyle bir işleme tabi tutulmaları her kademede üzüntüyle karşılanmıştır” ifadeleriyle tartışma yaratan Manisa Valisi Erdoğan Bektaş’ın da görev yeri değişti. Bektaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’ye atandı.

Nüfusundan fazla Suriyeli sığınmacıyı barındırmasıyla Nobel Barış Ödülü için adı geçen Kilis’te de vali değişti. Son dönemlerde IŞİD’in attığı roketlerin hedefi olan Kilis’te Vali Süleyman Tapsız, Karaman Valiliği’ne atandı. Tapsız, CHP heyetine, kente düşen roketlerle ilgili olarak “Ben Süpermen miyim” demişti.

Kararnamede en dikkat çeken değişikliklerden biri de İzmir Valisi Mustafa Toprak’ın görev yerinin değişmesi oldu. Vali Toprak, Malatya’ya atandı.