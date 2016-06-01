Türkiye'nin dördüncü kadın valisi Yalova'ya atandı

Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Akyurt Kaymakamlığı'ndan Yalova Valiliği'ne atanan Tuğba Yılmaz Türkiye'nin dördüncü kadın valisi oldu

Valiler Kararnamesi imzalandı. Kararnameye göre, 22 vali merkeze alınırken, 24 ile yeni vali atandı. 26 ilin valisi de kendi aralarında yer değiştirdi.

İzmir, Kilis, Artvin, Şanlıurfa ve Konya başta olmak üzere çok sayıda kentin valisi değişti. Bu iller arasında en dikkat çeken isim ise Tuğba Yılmaz oldu. Akyurt Kaymakamlığı'ndan Yalova Valiliği'ne atanan Yılmaz Türkiye'nin dördüncü kadın valisi oldu.

Tuğba Yılmaz kimdir?

Yozgat'ın Yerköy İlçesi'nde doğan Tuğba Yılmaz İlköğrenimini Yerköy'de, Ortaöğrenimi ile Lise Öğrenimini Ankara Keçiören Fatih Sultan Mehmet Lisesi'nde tamamlamıştır. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İşletme bölümünden mezun olmuştur.

2000 yılında İçişleri Bakanlığınca açılmış olan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Kırşehir Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır. Kaymakam Adaylığı süresince Çiçekdağ Kaymakam Refikliği, Çorum Ortaköy, Çankırı Bayramören ile Eldivan İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulunmuştur. Altı ay süreyle İngiltere'de bulunan Nottingham Üniversitesi'nde dil eğitimi almıştır. Kaymakam Adaylığı sürecini "Üstün Başarılı" olarak tamamlayarak Aksaray'ın Gülağaç İlçesi'ne Kaymakam olarak atanmıştır. Daha sonra sırasıyla Sivas Altınyayla ve Eskişehir Günyüzü İlçelerinde Kaymakamlık görevlerinde bulunmuştur. 2006 yılında TODAİE'de Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans yapmıştır. Üç yıl Iğdır Vali Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra Nevşehir'in Ürgüp İlçesi'ne Kaymakam olarak atanmıştır. Ürgüp Kaymakamı olarak yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde 2014 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından "Yılın Kaymakamı" seçilmiştir. Yılın Kaymakamı seçilmesinde; kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılmasına yönelik projeler ile İlçedeki tüm çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmesine dair özgün proje, 300 kişinin iş sahibi olmasına katkıda bulunarak istihdama verdiği destek, kamu yatırımlarına 4 Milyon TL'nin üzerinde hayırsever katkısını sağlamak, vatandaşın hizmetlere hızlı erişiminin sağlanmasına yönelik çalışmalar, eğitim projeleri ve halkın sorunlarının çözümü yönünde vermiş olduğu destek etkili olmuştur. Ürgüp Kaymakamı'yken İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü'ne atanan Tuğba Yılmaz 2015/398 sayılı Müşterek Kararnameyle Akyurt Kaymakamlığı'na atanarak 24.07.2015 tarihi itibariyle buradaki görevine başlamıştır. Yılmaz şimdi de Yalova Valiliği'ne atandı.

Evli ve iki çocuk annesi olan Tuğba Yılmaz iyi derecede İngilizce bilmektedir.