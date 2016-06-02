"Hükümetle tam uyum içinde çalışabilecek valiler önemli illere atandı, sıra emniyet müdürlerinde"

Habertürk gazetesi, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Valiler Kararnamesi'yle birlikte "hükümetle tam uyum içinde çalışabilecek valilerin önemli illere atandığını" öne sürdü. Haberde, "Valilerin ardından kapsamlı bir emniyet müdürleri kararnamesi hazırlığı yaptığı ve kısa süre içinde yayımlanacağı belirtildi. Özellikle terörle anılan bölgelerde geniş çaplı değişiklik bekleniyor" ifadesi kullanıldı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle uzun süre bekletildiği belirtilen valiler kararnamesi, Binali Yıldırım’ın Başbakanlık koltuğuna oturmasını izleyen 8’inci günde çıktı.

Fevzi Çakır ve Nurgül Çülük'ün imzasıyla yayımlanan (2 Haziran 2016) haber şöyle:

50 ilin valisi değişti



24 ile yeni vali atanırken, 26 ilin valisi yer değiştirdi. Böylece 50 ilde değişim oldu, 22 vali merkeze alındı. İçişleri Bakanlığı’ndan 1 müsteşar yardımcısı, 4 daire başkanı, 4 başmüfettiş, 3 müşavir, 2 genel müdür ve 2 genel müdür yardımcısı vali olarak çeşitli illere atandı. 7 kaymakam da ilk kez vali oldu.

Paralelle mücadele



Bazı valilerin “paralel yapı” ile mücadelede öngörülen performansı gösteremediği, bazı- larının ise terörle mücadele operasyonlarında asker ile uyum sorunu yaşadığı için kararname kapsamına alındığı ifade edildi. İzmir’deki ‘Askeri Casusluk’ soruşturmasına dahil edilerek pasifize edilen bazı isimlerin de aktif görevlere getirildiği kaydedildi.



Hükümetle tam uyum

Kararnameyle, hükümet ile “tam uyum” içinde çalışacak isimler önemli illere atandı.



Doğu-Batı değişimi

Kararname kapsamında bazı valiler Doğu illerinden Batı’ya, bazıları da Batı illerinden Doğu’ya kaydırıldı. Yakup Canbolat Hakkâri’den Konya’ya, Ömer Faruk Koçak Mardin’den Aydın’a, Günay Özdemir Kars’tan Edirne’ye, İzzettin Küçük Şanlıurfa’dan Bursa’ya, Azmi Çelik Batman’dan Eskişehir’e ve Ahmet Altıparmak Erzurum’dan Denizli’ye kaydırıldı. Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna Şanlıurfa’ya, Balıkesir Valisi Mustafa Yaman Mardin’e, İzmir Valisi Mustafa Toprak Malatya’ya atandı.



Türkiye'nin dördüncü kadın valisi

Cumhuriyet tarihinin 4’üncü kadın valisi, Ankara’nın Akyurt İlçesi Kaymakamı iken Yalova Valiliği’ne atanan Tuğba Yılmaz oldu. Ürgüp Kaymakamı olduğu 2014’te Türk İdareciler Derneği’nin “Yılın Kaymakamı” seçtiği Yılmaz, Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya ve Kırklareli Valisi Esengül Civelek ile birlikte 3 kadın validen biri oldu. Leyla Aytaman, 1991’de ilk kadın vali olarak Muğla’ya atanmıştı.

En genç de o



Tuğba Yılmaz, makamına oturmasının ardından görevdeki en genç vali olacak. 39 yaşındaki Yılmaz’ı 40 yaşındaki Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya ile Erzincan Valiliği’ne atanan 41 yaşındaki Ali Arslantaş takip ediyor. Son atamalarla yurt genelindeki valilerin yaş ortalaması 50 oldu.

Kilis'te IŞİD, Karaman'da taciz





Kilis'e atılan IŞİD füzeleri için “Süpermen değilim, havada yakalayamam, yerçekimi var” dediği iddia edilen Kilis Valisi Süleyman Tapsız, Karaman’a atandı. Tapsız’ın yerine Mülkiye Başmüfettişi İsmail Çataklı getirildi. Çok sayıda çocuğun bir öğretmenin cinsel istismarına uğradığı Karaman’ın valisi Murat Koca da merkeze çekildi.

Edirne'ye 6 ay sonra yeni vali

Edirne’de Vali Dursun Ali Şahin, geçen yıl aralık ayında yaş haddinden emekli oldu. Bir süre vali yardımcıları Beyazıt Tanç ve Mustafa Ergün’ün vekâlet ettiği valilik makamına 19 gün önce İçişleri Bakanı Efkan Âlâ imzasıyla İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Tekinarslan vali olarak görevlendirildi. Tekinarslan eski görevine dönerken, Edirne’ye Kars Valisi Günay Özdemir atandı.

Bürokraside önemli görevler



MGK Genel Sekreteri ve Antalya Valisi Muammer Türker ile Artvin Valisi Kemal Cirit merkeze çekildi. Cirit ve Türker’in bürokraside önemli görevlere getirilebileceği ifade ediliyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Baş- kanlığı’ndan alınarak Başbakanlık Müşaviri yapılan Kemal Yurtnaç ise Yozgat’a vali oldu.

Sıra emniyet müdürlerinde

Hükümetin, valilerin ardından kapsamlı bir emniyet müdürleri kararnamesi hazırlığı yaptığı ve kısa süre içinde yayımlanacağı belirtildi. Özellikle terörle anılan bölgelerde geniş çaplı değişiklik bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nde bazı daire başkanlarının da değişebileceği ifade edilen kararname ile “paralel yapı” ile mücadelede pasif kalan isimlerin görevden alınabileceği kaydediliyor