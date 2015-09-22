Vajina hakkında bilmeniz gerekenler

Başarılı bir cinsel yaşamın sırrı kendi vücudumuzu tanımaktan geçiyor. Ancak toplumsal önyargılar, seks hakkında özelliklede kadın cinselliği hakkında konuşmayı bir tabu haline getirebiliyor. Oysa kadın cinselliğinin en önemli parçası olan vajina hakkında öğrenilmesi gereken pek çok şey mevcut. Örneğin vajinanın kendi kendini temizlediğini, seks sırasında 2 katına çıktığını ya da vajinada 8 bin sinir ucu bulunduğunu biliyor muydunuz?

İşte pudra.com’un derlemesiyle vajina hakkında bilinmesi gerekenler:

Vajina olarak bildiğiniz şey aslında vulva!

Genelde çoğu insan vajina derken aslında vulvayı kasteder. Vulva gözle görülebilen labia, klitoris, idrar kanalı kısımları kapsayan ve dışa açılan etli kısım aslında. Vajina ise, vajinal deliğin içerisinde bulunan, gözle görülmeyen ve vulvayı dölyatağı boyuna bağlayan kaslı geçidin adı.

Vajina tek tip olmaz

Vajina ve vulva tek tip değil. Renkleri ve şekilleri kişiden kişiye değişiklik gösterebildiği gibi standart bir vajinadan da bahsedilemiyor. Evrim sürecinin bir sonucu olarak, kadınların doğurganlığını artırmak için vajinaların da çeşitli varyasyonlara ulaştığı görülüyor. Ayrıca vulvanın vücudun geri kalanı ile aynı renk olmaması çok doğal. Daha koyu ya da açık bir renkte olması bir şeylerin yanlış olduğu anlamına gelmiyor.

Uyarılan vajina normal boyutunun 2 katına çıkar

Uyarılmamış bir vajinanın ortalama derinliği 7.5 ‐ 10 cm kadar. Ancak uyarılma halinde rahim etrafındaki kaslar kasılarak, rahmin yukarı çekilmesine ve vajinanın genişlemesine neden olur. Cinsel ilişki sırasında uyarılan vajina bu derinliği 2 katına kadar çıkarabilir. Seksten sonra vajina normal derinliğine geri döner. Bu durum erkeklerin ereksiyon olması ile oldukça benzer.

Her kadında bekâret zarı olmaz

Yaygın inanışın aksine her kadın halk arasında bekaret zarı olarak bilinen hymen ile doğmaz. Üzerine yüklenen birçok toplumsal anlama karşın hymen, evrimsel sürecin bir sonucu ve her kadında bulunmadığı gibi kalınlığı ve koruma miktarı da kişiden kişiye değişiyor. Ayrıca cinsel ilişki sırasında yırtılmayan esnek bekaret zarı da sıkça görülen durumlardan biri ve ancak normal doğum yapılması halinde bu bekaret zarı yırtılıyor.

Vajina kendi kendini temizler

Vajina, kendi kendini temizleyebilen bir organ. Vajinada sürekli olarak bulunan salgılar, bakterileri öldürmeye yönelik lökositleri ve bazı iyi huylu bakterileri içeriyor. Böylece vajina hiçbir şey yapılmasa da temiz kalabiliyor. Sabun ya da kozmetik ürünler ile vajinayı temizlemek, içerisindeki sağlıklı bakterileri yok ederek pelvik inflamatuvar bozukluğuna, bakteriyel vajinoza ve diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.

Vajinada 8 bin sinir ucu bulunuyor

Peniste 4 bin sinir ucu, klitoristeyse 8 bin sinir ucu bulunuyor. Klitorisin uyarılmasında tüm bu sinirler kademeli olarak uyarıldıkları için, bu durum bazı kadınlar için acı verici olabilir. Ancak klitoriste çok daha fazla sinir ucu bulunmasının bir sonucu olarak, klitoral orgazm erkeklerin orgazmından çok daha yoğun yaşanır.

Seks vajinanın şekline zarar vermez

Vajina seks sırasından iki katı derinliğe ulaşabilecek kadar esnektir ve cinsel ilişkinin ardından eski şekline döner. Erkeğin penis boyunun büyüklüğü ya da fazla seks yapmak vajinanın şekli üzerinde kalıcı bir değişikliğe neden olmaz. Ancak yaşla birlikte ve bazı kadınlarda doğumdan sonra vajina eskisi kadar sıkı olmayabilir. Bu durumu önlemek için düzenli kegel egzersizleri yapılabileceği gibi, sonrasında lazerle vajina daraltma operasyonları da denenebilir.

Vajina içinde bir şey kaybolması mümkün değildir

Sık duyulan efsanelerden biri de vajina içinde kaybolan prezervatifler ya da seks oyuncakları. Ancak vajina içerisinde hiçbir şey kaybolmaz. Çünkü mikroskobik boyutlarda olmayan bir şeyin vajina duvarından geçmesi mümkün değil. Belki rahmin derinlerine gidebilir ancak vücudun içine geçemez. Kondom veya tamponlar vajinaya sıkışabilir, ancak uzman müdahalesine dahi gerek kalmadan çıkartılabilir.

Bir sorun olduğunda vajina size bildirir

Vajinal bir rahatsızlık yaşandığında bunun anlaşılmaması çok zor, çünkü vajina size gerekli uyarıyı verir. Kaşınma ya da rahatsızlık hissi, normalin dışında kötü koku, seks esnasında canınızın yanması ya da regl dönemi dışındaki kanamalar vajinanın bir sorun olduğuyla ilgili verdiği işaretlerdir. Bu durumlardan herhangi biri görüldüğünde mutlaka jinekoloğa başvurulmalı.

Regl döneminde vajinal koku artar

Vajinanın kendi özgü bir kokusu vardır ve kişiden kişiye değişiklik gösterir. Regl döneminden birkaç gün önce başlayarak, birkaç gün sonrasına kadar bu koku çok daha asidik ve keskin bir hale gelir. Ayrıca ter bezlerinin çalışması nedeniyle egzersiz sonrası ya da seks sırasında da daha belirgin bir hale gelir. Ancak sürekli rahatsız edici bir koku olması bir hastalığın habercisi olabileceği için bir uzmandan yardım almak gerekebilir.