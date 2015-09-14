Gençler, seksi değil romantizmi tercih ediyor

Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi ile Groningen Devlet Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü, gençlerin cinselliğe bakışını inceleyen dört yıllık araştırma sonuçlandı. BBC'den Yusuf Özkan'ın haberine göre araştırma için 11-15 yaşları arasındaki 13 bin genç seçildi. Bu gençlerden bir bölümünün düzenli olarak günlük tutması istendi. Çıkan sonuçlara göre ergenlik çağındaki gençlerin birinci önceliği seks değil. Gençlerin sekse başlama yaşı ile eğitim düzeyleri de birbirine bağlantılı. Eğitim düzeyi arttıkça erken yaşta sekse başlama oranı azalıyor. Eğitim düzeyi düşük olan gençler ise daha erken yaşta seksle tanışıyor. Gençler, ebeveynleriyle seks hakkında çok az konuşuyor. Ancak romantik duygular konusunda zaman zaman aile büyükleriyle konuşmayı deniyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, araştırmaya göre ebeveynlerin çocuklarıyla seks hakkında konuşmaları, onlara değişik ve olumlu bir bakış açısı sağlıyor. Ebeveynleri ile ilişkileri iyi olan gençler ileriki yaşlarda cinsel olarak aktif okuyorlar. Seksi pozitif olarak görüyorlar. Bunun nedeni de kendileriyle barışık olmaları ve kendi görünüşleri, davranışlarıyla ilgili şikayetlerinin bulunmaması.

Sanal seks o kadar yaygın değil

Elde edilen sonuçlara göre sanal seks, ergenlik çağındaki gençler arasında sanıldığı kadar yaygın değil. Sanal seksi tercih edenler, genellikle kendisiyle sorunu olan, kendi dış görünüşünü beğenmeyen gençler. İlk cinsel deneyiminden memnun olmayan gençler de sanal seksi tercih ediyor. Ancak bu durumdaki gençlerin oranı yüksek boyutlarda değil. Bu yaş dilimindeki kız çocuklarında da kendinden emin olamama ve kendi hakkında olumsuz düşünme sorunları görülüyor. Bunun nedeni de bütün erkeklerin porno film izlediği ve birlikte oldukları kadınlardan cinsellik konusunda gerçekçi olmayan beklentiler içine girdiklerini düşünmeleri. Araştırma, porno film izlemek ya da internet üzerinden online seks yapmanın gençlerde yarattığı sakıncalar olduğunu belirtiyor. Buna göre, gençler sergilenen cinsel davranışın arkadaş grubu tarafından kabul göreceğini düşünüyor. Bunun, özellikle porno filmlerdeki gerçeküstü davranışların doğal olduğunu düşünüp, günlük hayatta öyle davranmaları sakıncasını doğurduğu belirtiliyor. Bu nedenle, sorunları olan gençlerin ebeveynleri tarafından cinsel içerikli internet kullanımına karşı önlem alınabileceği belirtiliyor.