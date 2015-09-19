'70 yaşın üstündeki çiftlerin 3'te 1'i ayda iki kere seks yapıyor'

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre 70 yaşın üstündeki insanların 3'te 1'i ayda iki kere seks yapıyor.

Sheffield Üniversitesi'nden Dr. Sharron Hinchcliff, orta yaş üstünde daha fazla hastanın vajinal kuruluk ve ereksiyon olamama problemleri için doktora başvurduğunu söylüyor. Hürriyet'tin Daily Mail'e dayandırdığı habere göre, 70, 80 ve hatta daha üstü yaşlarda seks hayatı olanların sayısı sanıldığı kadar az değil.

Bu yıl yayınlanan bir rapora göre, o yaştakilere hayatlarından memnun olup olmadıkları sorulduğunda seks hayatı olanların, olmayanlardan daha yüksek oranda memnun olduğu ortaya çıktı. Araştırmalara katılan kadınlara seks hayatlarından memnun olup olmadıkları sorulduğunda ise çok mutlu olduklarını çünkü hem hamile kalma korkusu yaşamdıklarını hem de seksin kendilerini rahatlattığını söyledikleri belirtildi.

Ancak bu durum orta yaş üstündeki cinsel yolla bulaşan hastalıkların da sayısını artırdı. 45 yaş üstü erkeklerin ve 65 yaş üstü kadınlarda, 2009 ve 2013 yılları arasında genital siğiller nedeniyle doktora başvuranların sayısı yüzde 500 arttı.