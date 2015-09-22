Oral seksin görüntüleri basına yansıdı, ünlü gece kulübü kapatıldı

Meksika'nın Veracruz kentinde gece hayatının popüler mekânlarından biri, bir kadının ergenlik çağında bir çocuğa oral seks yaptığı görüntülerin basına yansıması nedeniyle kapatıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, internette yayılan görüntülerde Juan Santiago adlı bir sunucu gece kulübündeki kalabalığa yaşanacaklar hakkında bilgi verirken görülüyor. Bu sırada sadece iç çamaşırıyla utangaç bir genç görüntüye giriyor. Bir süre sonra kalabalığın arasından bir kadın çıkıyor ve gencin yanına geliyor. İkili müzik eşliğinde bir süre dans ediyor. Sonrasında kadın, kalabalığın alkış ve çığlıkları arasında çocuğa oral seks yapmaya başlıyor.

Capezzio adlı mekânda çekilen görüntüler sosyal medyada yayılınca yetkililer hemen harekete geçti. Vali Javier Duarte, Twitter hesabından Ticaret Odası'na verdiği talimatla mekânın kapatılmasını sağladı.



İngiliz The Mirror'ın haberine göre; Meksikalı ünlülerin de uğrak mekânlarından biri olan Capezzio, son dönemde küçük yaşta çocuklara alkol sattığı için iki kez polis tarafından basıldı.