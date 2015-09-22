T24 LogoT24 Logo
Dünya

Oral seksin görüntüleri basına yansıdı, ünlü gece kulübü kapatıldı

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir kadının kulübün ortasında bir gence oral seks yaptığı görülüyordu

22 Eylül 2015 00:11

Meksika'nın Veracruz kentinde gece hayatının popüler mekânlarından biri, bir kadının ergenlik çağında bir çocuğa oral seks yaptığı görüntülerin basına yansıması nedeniyle kapatıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, internette yayılan görüntülerde Juan Santiago adlı bir sunucu gece kulübündeki kalabalığa yaşanacaklar hakkında bilgi verirken görülüyor. Bu sırada sadece iç çamaşırıyla utangaç bir genç görüntüye giriyor. Bir süre sonra kalabalığın arasından bir kadın çıkıyor ve gencin yanına geliyor. İkili müzik eşliğinde bir süre dans ediyor. Sonrasında kadın, kalabalığın alkış ve çığlıkları arasında çocuğa oral seks yapmaya başlıyor.  

Capezzio adlı mekânda çekilen görüntüler sosyal medyada yayılınca yetkililer hemen harekete geçti. Vali Javier Duarte, Twitter hesabından Ticaret Odası'na verdiği talimatla mekânın kapatılmasını sağladı.  

İngiliz The Mirror'ın haberine göre; Meksikalı ünlülerin de uğrak mekânlarından biri olan Capezzio, son dönemde küçük yaşta çocuklara alkol sattığı için iki kez polis tarafından basıldı.

ETİKETLER

meksikacapezziooral seksgece kulübü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24