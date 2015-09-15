Eşcinsel penguenler, heteroseksüel çiftin yumurtalarını çaldı

Çin’de, Harbin Polar Land ’de bulunan bir çift eşcinsel penguen babalık duygusunu tatmak için heteroseksüel bir çiftten yumurtalarını çaldılar ve kuluçkaya yattı.

Penguenlerin bakıcısı olan kişinin Austrian Times’a aktardığına göre, eşcinsel penguenlerin ebeveynlik duygusuna çiftleşerek erişemeyeceğini bildikleri için böyle bir yol izlediğini tahmin ediyor ve “Erkek penguenin büyük görevlerinden birisi yumurtaları korumaktır. Maalesef bu çiftimizin koruyacak bir yumurtaları olmadığı için diğer çiftin yumurtasını çaldılar diye düşünüyoruz” dedi.

Eşcinsel çifti diğerlerinden ayırmak zorunda kaldıklarını belirten bakıcı “Maalesef onları ayırmak zorunda kaldık. Ama bu bir ayrımcılık değil, kuluçka zamanında diğer çiftlerin rahatsız olmaması için bunu yaptık” dedi.

Penguenlerin hırsızlığına ilişkin olarak başka bir olay da doğal yaşam alanlarını kutuplarda meydana gelmişti. Bir penguen başka bir penguenin yapmak istediği kulaçka alanındaki taşları çalmış bu olay da ilginç görüntülere sahne olmuştu.