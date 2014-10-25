Üsküdar Belediye Başkanı'na göre, Validebağ korusundaki ağaçları eylemciler sökmüş!

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Validebağ Korusu’nda ağaçların kesilerek cami yapılmasına karşı çıkan eylemcileri “korudaki ağaçları sökmekle” suçladı. “Camii yapmak istediğimiz alanda ağacı bırakın ot bile yok” söylemini tekrarlayan Türkmen, "Sökülen ağaçlar eylemciler tarafından kırılmıştır, biz de sökmek zorunda kaldık” ifadesini kullandı.



Korudaki eylemler sırasında darp edilerek gözaltına alınan Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay ile birlikte CNN Türk’te Şirin Payzın’ın 360 Derece adlı programına katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bölgenin koru dışında yer aldığını ve bu parselle ilgili herhangi bir yürütmeyi durdurma kararının olmadığını iddia etti. Bu sözler üzerine program boyunca Türkmen’i “alenen yalan söylemekle” suçlayan Can Atalay, belediye araçlarının sadece 23 Ekim günü en az dört ağacı söktüğünü ifade edip, belediyenin parsel numaralarıyla oynadığını iddia etti.

Atalay, “Belediye başkanı göz göre göre yalan söylüyor, mahkeme kararlarını hiçe sayıp bizi camii düşmanı olarak lanse ediyor. Sorun camii değil, hukuksuzluk, rant ve yeşil alanların katledilmesidir” diye konuştu.

Başkan hedef gösterdi

Üsküdar Belediye Başkanı, tutarsız açıklamalarına ‘cami düşmanlığı’ konusunda da devam ederek önce, “Bu insanlar camiye ve ezan sesine karşı olduklarını açık açık söylesinler” dedi. Payzın’ın Türkmen’in konuyu tehlikeli bir boyuta çektiğini, Can Atalay’ın da “Bizi hedef göstermeyin! Bu ülkede bu şekilde nasıl olaylar yaşandığını hepimiz biliyoruz” demesi üzerine bu kez Belediye Başkanı şöyle konuştu: “Zaten yüzde 98’i Müslüman olan bir ülkede camiye kim karşı olabilir ki?”

‘Bizi din düşmanı olarak göstermekten vazgeçin’

Türkmen, sözlerini bir kez daha mahkeme kararı olmadığı iddiasıyla sona erdirirken, Can Atalay ise belediyenin mahkeme kararlarına uyması gerektiğini belirtip, “Bizi dün düşmanı olarak göstermekten vazgeçin” dedi.

‘ Fazla tolerans azdırıyor’

Hilmi Türkmen, iki gün önce de ‘Ezan olunca değişiyorlar, gerisini siz anlayın’ deyip yargı yoluna giden semt sakinlerini, “Fazla tolerans karşınızdakini azdırıyor” sözleriyle itham etmişti.