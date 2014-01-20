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Yaşam

Ünlülerden Nejat İşler mesajları: Gülümse hadi gülümse bulutlar gitsin

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yoğum bakıma alınan Nejat İşler için, başta hayranları ve birçok ünlü isimden sosyal paylaşım sitelerinde geçmiş olsun mesajı yağdı

20 Ocak 2014 16:56

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veren ünlü sanatçı Nejat İşler'in tansiyonu ve kan değerlerinin normale dönmeye başladığı ve kortizon tedavisine başlandığı öğrenildi.

Gece yarısı haberi alan hayranları ve ünlü isimler, Twitter aracılığıyla acil şifalar diledi. Ünlülerin sosyal medyada paylaştığı mesajlardan bazıları şöyle:
 


SEZEN AKSU: Gülüşü güzel adam. Gülümse hadi gülümse bulutlar gitsin.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU: İyi bir teklif alsada 'İşler' bizi bırakıp transfer olmaz O . O bizi bırakmaz ,bırakamaz, bırakmamalı.

OKAN BAYÜLGEN:  Hayatın kurallarını değiştirecek kadar güçlü değilim ama kurallara boyun eğmeyecek kadar güçlüyüm" Güçlüsün.

İLKER AYRIK: Meslektaşım kardeşimdir! Nejat İşler'e acil şifa...

YILMAZ ERDOĞAN: Nejat kardeşime acil şifalar diliyor, umutla bekliyorum.

HELİN AVŞAR: Allah en kısa zamanda şifa verir İnşallah. Çok üzüldüm Nejat İşler için

BERGÜZAR KOREL: Sözde ahlakçı Oportünistler. Çıkın Nejat ile aramızdan. Dualarımızı kirletemezsiniz. Gölgesi bile sizden daha onurlu daha değerli Nejat’ımızın

NAZAN ÖNCEL: Bu havada gidilmez, güneşli günde gidilmez, yağmurlarda gidilmez, aslında hiç gidilmez. Gitme Nejat

DEMET AKALIN: Nejat İşler’i ambulans uçakla İstanbul’a getirtecek bir devlet büyüğümüz yok mu ya!!!

İBRAHİM TATLISES: Nejat İşler kardeşime Allah’tan şifa dilerim, Yüce Rabbim Yar ve yardımcısı olsun İnşallah. Dualarımız seninle

SERMİYAN MİDYAT: Acil şifalar Nejat İşler. İyi haberlerini bizden esirgeme

GONCA VUSLATERİ: An durdu. - devam etmek için Nejat abinin iyileşmesini bekliyor. Bir iyileş, ne şebeklikler yapacağım sana Nejat abim.

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