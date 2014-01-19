Sanatçılardan Nejat İşler'e destek mesajları

Muğla’nın Bodrum ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Necat İşler yoğum bakıma alındı. İşler'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Yoğun bakıma alınan ünlü oyuncu için birçok sanatçı dostu geçmiş olsun mesajı yayınladı.

İbrahim Tatlıses:

Nejat İşler kardeşime Allah’tan şifa dilerim, Yüce Rabbim Yar ve yardımcısı olsun İnşallah. Dualarımız seninle

İlker İnanoğlu:

Çok geçmiş olsun en kısa zamanda inşallah sağlığına kavuşursun dualarımız seninle

Cem Yılmaz:

Nejat kardeşime acil şifalar ve iyilikler diliyorum. İyi adamdır, gönlünce iyiye layıkdır

Nilgün Belgün:

Senin gibi iyi yürekli insanlara ihtiyacı var bu ülkenin..

Tuğba Özay:

Sevgili Nejat İşler ‘in sağlık durumunu az önce öğrendim. Umarım sağlığına biran önce kavuşur bu Asi çocuk. Dualarımız seninle...

Behzat Uygur:

Nejat İşler şimdi duydum güzel kalpli , kendisi gibi olan adam sakın ha..

Ece Erken:

"Aşk ve Gurur “da abim rolündeydi, o zaman da severdim... O hep adam gibi adamdı. Nejat İşler, geçmiş olsun

Yonca Lodi:

Kitap satarken de, okuldaki sohbetlerde de, ünlü bir jön olduğunda da aynı adamdın. Güzel adam, hayatımızda olmaya devam et olur mu?

Gonca Vuslateri:

An durdu. Devam etmek için Nejat abinin iyileşmesini bekliyor. Bi’ iyileş, ne şebeklikler yapacağım sana Nejat abim..

Mesut Yar:

Nejat İşler için sağlık diliyorum. Güçlü bir aktör, delikanlı bir tavır adamıdır.

Elif Karlı:

Allah yardımcın olsun Nejat İşler dualar seninle...

Hasibe Eren:

Hadi Nejat iyi direnİŞLER... Yine filmlerini izlemek, "Ot" ta yazılarını okumak istiyorum... Diren...

Yunus Günce:

Çok üzülürüz! Aman! Sakın! Üzme bizi! Güzel haberlerini duyalım! Nejat İşler

Ahu Sungur:

Dualarımız seninle Nejat İşler

Eser Yenenler:

Gencecik, yakışıklı, iyi yürekli aslan gibi bir adam için bütün dualarım Nejat İşler için…