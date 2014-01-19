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Yaşam

Nejat İşler yoğun bakımda, hayati riski var

Ünlü oyuncu Nejat İşler'in, gelişen septik şok sonucunda akciğerlerinin ciddi şekilde etkilendiği bildirildi

19 Ocak 2014 01:05

Oyuncu Nejat İşler, Bodrum'daki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir süredir siroz sedef hastalığıyla mücadele ettiği öne sürülen, Bodrum'daki özel bir hastanede tedavi gören oyuncu Nejat İşler'in durumunun ağırlaştığı belirtildi. Ünlü oyuncunun doktoru, "Muayene ve tıbbi tetkikler sonrasında hastamızda, şiddetli akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği ve enfeksiyonun çok ilerlemiş olmasına bağlı olarak septik şok tablosu saptandı. Septik şok, çoklu organ yetmezliği ile seyreden ve yüksek hayati riskin oluşabildiği klinik bir tablodur" açıklamasında bulundu.

 

 

Doktorunda açıklama

 

Ünlü oyuncu Nejat İşler'in, gelişen septik şok sonucunda akciğerlerinin ciddi şekilde etkilendiği bildirildi.

Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Dr. Aydın Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, sanatçı Nejat İşler'in, 17 Ocak'ta saat 00.15 sıralarında hastanelerinin acil servisine başvurduğunu belirtti.

Acil serviste yapılan muayene ve tetkikler sonucunda İşler'in tedavisine yoğun bakım servisinde devam edilmesine karar verildiğini aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Muayene ve tıbbi tetkikler sonrasında hastamızda, şiddetli akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği ve enfeksiyonun çok ilerlemiş olmasına bağlı olarak septik şok tablosu saptandı. Septik şok, çoklu organ yetmezliği ile seyreden ve yüksek hayati riskin oluşabildiği klinik bir tablodur. Bu tanı sonucunda tedavisi, yoğun bakım ünitesinde devam ettirilmektedir. Hastamızda gelişen septik şok sonucunda akciğerleri çok ciddi şekilde etkilenmiştir. Aynı zamanda böbrekler, kalp ve kan hücrelerinin ve karaciğerin de bu durumdan etkilendiği tespit edilmiştir. Solunum cihazına bağlı olduğu için uyutulan hastamızın tedavisi halen yoğun bakım ünitesinde devam etmektedir. Hastamız, göğüs hastalıkları, yoğun bakım, enfeksiyon hastalıkları, gastroenteroloji ve kardiyoloji uzmanları tarafından takip edilmektedir."

 

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