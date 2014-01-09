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Nejat İşler tüm gününü kahvehanede geçiriyor

Nejat İşler, Amerikan Hastanesi'nde tedavi için geldiği İstanbul'dan ayrılarak Gümüşlük'e geri döndü

09 Ocak 2014 14:08

Geçen aylarda sedef hastalığı ve karaciğeri iflas ettiği için tedavi gören Nejat İşler, çok sevdiği Bodrum'un Gümüşlük beldesinden vazgeçemiyor. Sadece kontrol için İstanbul'a gelen İşler, tüm gününü Gümüşlük'teki kahvehanede geçiriyor. Belde halkıyla sohbet eden İşler'in fotoğrafını bir hayranı geçen günlerde instagram sayfasında paylaştı. Saçını sıfıra vurduran ve zayıfladığı görülen oyuncunun, keyfinin yerinde olduğu gözlendi.

Hastalığı nedeniyle alkolü bırakan İşler'in hayranı fotoğrafın altına "Biz bize kaldık. Burada kışları çok ağır geçiyor. Nejat Abi. Fenerci" notunu yazdı.

İşte o fotoğraf:

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