T24 LogoT24 Logo
Magazin

Nejat İşler'den aylar sonra ilk fotoğraf

Sağlık sorunlarıyla uğraşan oyuncu Nejat İşler, aylar sonra Bodrum Gümüşlük'te görüntülendi

05 Ocak 2014 13:33

Sedef hastası olan ve karaciğerinin iflas ettiği söylenen oyuncu Nejat İşler, aylar sonra Bodrum Gümüşlük'te görüntülendi.

Nejat İşler, aylardır sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Bir yandan sedef hastalığı, diğer yandan da karaciğerindeki sorunlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ünlü oyuncu; en son 8 Kasım tarihinde İstanbul'da, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde görüntülenmişti.

 

Birkaç kişi ile görüşüyor

 

Hastalığı ve tedavi süreci boyunca Güven Kıraç ve Meltem Cumbul gibi çok yakın arkadaşları dışında kimseyle görüşmeyen İşler, geçen hafta Gümüşlük'te ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla Gümüşlük Belediyespor'un maçını izleyip bu fotoğrafı çektirdi.

Tedaviyi reddeden ama arkadaşlarının zoruyla hastaneye yatan İşler'in, hayli kilo verdiği gözlendi.

ETİKETLER

nejat işlermeltem cumbulbirol güvensedefGümüşlükbodrum

İlgili Haberler

Nejat İşler merdiven boyadığı için karakolluk oldu

Oyuncu Nejat İşler, merdivenleri gökkuşağı renklerine boyadığı gerekçesiyle karakola çağrıldı

Nejat İşler: Karaciğerim iflas etmedi, erken ölmeye niyetim yok

Oyuncu Nejat İşler: Tedavim İstanbul 'da devam ediyor. Doktora düzenli görünüyorum, ilaçlarımı alıyorum

Nejat İşler hastaneye yattı

Rahatsızlığı nedeniyle geçen sezon rol aldığı İntikam dizisinde ayrılan ve Bodrum Gümüşlük'e yerleşen ünlü oyuncu, dostlarının ve ailesinin 'tedavi ol' basıkıları karşısında sonunda pes etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24