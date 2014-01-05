Nejat İşler'den aylar sonra ilk fotoğraf

Sedef hastası olan ve karaciğerinin iflas ettiği söylenen oyuncu Nejat İşler, aylar sonra Bodrum Gümüşlük'te görüntülendi.

Nejat İşler, aylardır sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Bir yandan sedef hastalığı, diğer yandan da karaciğerindeki sorunlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren ünlü oyuncu; en son 8 Kasım tarihinde İstanbul'da, tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde görüntülenmişti.

Birkaç kişi ile görüşüyor

Hastalığı ve tedavi süreci boyunca Güven Kıraç ve Meltem Cumbul gibi çok yakın arkadaşları dışında kimseyle görüşmeyen İşler, geçen hafta Gümüşlük'te ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla Gümüşlük Belediyespor'un maçını izleyip bu fotoğrafı çektirdi.

Tedaviyi reddeden ama arkadaşlarının zoruyla hastaneye yatan İşler'in, hayli kilo verdiği gözlendi.