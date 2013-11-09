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Nejat İşler hastaneye yattı

Rahatsızlığı nedeniyle geçen sezon rol aldığı İntikam dizisinde ayrılan ve Bodrum Gümüşlük'e yerleşen ünlü oyuncu, dostlarının ve ailesinin 'tedavi ol' basıkıları karşısında sonunda pes etti

09 Kasım 2013 14:13

Sedef hastalığının ilerlediği, karaciğerinin iflas ettiği ancak arkadaşlarının ısrarına rağmen tedavi olmak istemediği iddia edilen Nejat İşler, önceki gün Bodrum'dan İstanbul'a gelerek Amerikan Hastanesi'ne yattı.

Rahatsızlığı nedeniyle geçen sezon rol aldığı İntikam dizisinde ayrılan ve Bodrum Gümüşlük'e yerleşen ünlü oyuncu, dostlarının ve ailesinin "Tedavi ol" basıkıları karşısında sonunda pes etti. Doktorların yakında ilgilindiği İşler'i dostları da hastanede bir an olsun yalnız bırakmıyor. Önceki akşam Güven Kıraç'la Meltem Cumbul hastaneye giderek ünlü oyuncuyu ziyaret etti. Hastanenin kafeteryasında dostlarıyla sohbet eden ve sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Nejat İşler'in keyfinin yerinde, moralinin yüksek olduğu öğrenildi.

 

Kitap yazacak

 

Yakın dostları Güven Kıraç'la Meltem Cumbul'un hastanede ziyaret ettiği Nejat İşler, tedavi süresi boyunca bir kitap yazmayı planladığını söyledi. Hastanenin kafeteryasında arkadaşlarıyla 2 saate yakın oturan İşler daha sonra odasına döndü.

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