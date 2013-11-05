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Nejat İşler: Karaciğerim iflas etmedi, erken ölmeye niyetim yok

Oyuncu Nejat İşler: Tedavim İstanbul 'da devam ediyor. Doktora düzenli görünüyorum, ilaçlarımı alıyorum

05 Kasım 2013 12:56

Bazı gazetelerde sık sık yer alan “Karaciğerim iflas etmedi” açıklamasıyla gündeme gelen oyuncu Nejat İşler, sağlık durumuyla ilgili yapılan spekülasyonlara cevap vererek, “Karaciğerim iflas etmedi. ilaçlarımı alıyorum. Tedaviyi reddetmek, erken ölmek gibi niyetim yok” dedi.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Nejat İşler'in karaciğerinin iflas ettiği ve oyuncunun tedaviyi reddettiğine dair haberler çıkmış; İşler'in rol aldığı 'Behzat Ç. Ankara Yanıyor' filminin galasına katılmaması da iddiaları güçlendirmişti.

Posta gazetesinin haberine göre 41 yaşındaki İşler, "Karaciğerim iflas etmedi. Yorgunluk ve bitkinlik var. Sedef hastalığım da arttı. Tedavim İstanbul 'da devam ediyor. Doktora düzenli görünüyorum, ilaçlarımı alıyorum. Tedaviyi reddetmek, erken ölmek gibi niyetim yok" dedi.

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