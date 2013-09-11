Nejat İşler merdiven boyadığı için karakolluk oldu

Cihangir'de başlayıp ülke geneline yayılan merdivenleri gökkuşağı renklerine boyama eylemlerine, ünlü oyuncu Nejat İşler de katıldı. Bodrum 'un Gümüşlük mevkiindeki çarşının merdivenlerini gökkuşağı renklerine boyadığı ifade edilen Nejat İşler, polis tarafından karakola çağırıldı.

İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Nejat İşler'den konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. İstanbul Cihangir’de vatandaşların gökkuşağı rengine boyadığı merdivenleri, belediye eski haline getirmiş, ardından yurt genelinde merdiven boyama eylemleri başlamıştı. Ayrıca Gezi eylemleri esnasında 'Duran Adam' olarak bilinen Erdem Gündüz'ün de aralarında bulunduğu 300 kişilik bir grupla Bodrum-Gümüşlük'te Gezi Parkı 'na destek yürüyüşü yapan Nejat İşler, protestolar sırasında yaptığı çıkışlarla da gündeme gelmişti.