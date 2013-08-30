Fındıklı Merdiveni'ndeki gökkuşağını 'gri' ile boğdular!

Karaköy’de yaşayan 64 yaşındaki orman mühendisi Hüseyin Çetinel tarafından LGBT hareketini temsil eden gökkuşağı rengine boyanan Fındıklı Merdiveni yeniden griye boyandı.

Belediye ‘Bilgimiz yok’ dedi

Merdivenlerin eski rengine döndürülmesi, sosyal medyada büyük tepki uyandırırken, Vagus TV’ye konuşan Beyoğlu Belediye Başkanlığı Basın Danışmanı Ali Yiğit, konudan bu sabah haberi olduğunu, Fen İşleri ile görüştüğünü ancak henüz net cevap alamadığını, bu boyama işleminin Belediye tarafından yapılıp yapılmadığını henüz net olarak bilemediklerini belirtti.

Haberin sosyal medyada yayılmasıyla Beyoğlu Belediyesi'nden, "Biz yapmadık, kim ve ya kimlerin yaptığını araştırıyoruz" yönünde bir açıklama yapıldı.

'İnsanlar gülümsesin diye yaptım'

Merdivenleri boyarken, ilhamını güneş ışınlarının deniz tabanına bıraktığı gökkuşağıvari izlerden aldığını söyleyen Çetinel’in merdivenleri temizlemesi ve boyaması 1 hafta sürmüştü. Merdivenlerin boyanmasını CNN Türk'e değerlendiren Çetinel, "Çok üzülüyorum. Üzüntüden başka bir şey yok. Çok kötü oldu. Dün akşam pırıl pırıldı. Damatlar ve gelinler gelip fotoğraf çektiriyordu. Bir sürü insan fotoğraf çektirip paylaştı, yüzlerinde bir gülümseme gördüm bu beni mutlu etti.

Üzerinde tek bir rakam, harf, sembol ya da bir reklam yok. Basın mensupları, bazı resimler çektiler. Elimde boya kutusu vardı. Onu dahi ters çevirdim. Hangi firmanın boyası olduğu anlaşılmasın diye.

Şehirde bir güzellik olsun diye yaptım. Daha renkli bir İstanbul olur diye düşündüm. Bir örnek yapmak istedim. Belediyeden kimse gelmedi. Kimse ‘Niye bunu boyadın, şöyle yapsaydın daha iyiydi. Boyadığın yerleri eski haline getir ya da kardeşim sana ceza yazıyoruz’ demedi” ifadelerini kullandı.