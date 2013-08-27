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Yaşam

Fındıklı Merdivenleri LGBT renklerine boyandı

Fındıklı'dan Cihangir'e çıkan merdivenler LGBT hareketinin sembolü olan gökkuşağı bayrağının renklerine boyandı

27 Ağustos 2013 17:30

İstanbul Fındıklı sahilinden Cihangir'e doğru çıkan merdivenleri bugün görenler ilginç bir sürprizle karşılaştı. Hıdır Tok'un Başka Haber'de yer alan haberine göre, merdivenler LGBT hareketin kullandığı 'Gökkuşağı Bayrağı'nın renkleriyle boyanmıştı.

Alpbuğra Bahadır Gültekin'in radikal.com.tr'deki haberine göre, merdivenler Karaköy’de yaşayan 64 yaşındaki orman mühendisi Hüseyin Çetinel tarafından gökkuşağı renklerine boyanmış.

‘Mahalleyi güzelleştirme’ fikrinden yola çıkarak projeyi gerçekleştirdiğini ifade eden Çetinel, “Dikkat ederseniz tek bir harf, tek bir rakam, sembol ya da reklam yok. Sadece boya var. İnsanlar buraya geldiklerinde gülümsesin istiyorum. Görenler fotoğrafını çekiyor, hepsinin yüzünden mutluluğu okuyorum” diye konuştu.

Gökkuşağı bayrağı nereden geliyor?

 

Gökkuşağı bayrağının eşcinsel toplum tarafından ilk kullanımı 1978 yılında San Francisco Gay ve Lezbiyen Özgürlük Günü Yürüyüşü sırasında oldu.

Hippi hareketlerinni zenci yurttaşlık hareketlerinin simgeselliğinden esinlenen San Franciscolu sanatçı Gilbert Baker, eşcinseller tarafından her yıl kullanılabilecek bir simge arayışı içinde gökkuşağı bayrağını tasarladı.

Baker ve 30 gönüllü, yürüyüş için iki dev prototip bayrağı elle dikip boyadılar.

Bayrakların her biri farklı renkte olmak üzere sekiz şeridi vardı ve her bir renk eşcinsel toplumun farklı bir bileşenini temsil ediyordu: kırmızı yaşamı, turuncu iyileşmeyi ve gelişmeyi, sarı güneşi, yeşil doğayı, çivit mavisi uyumu, mor maneviyatı, cam göbeği sanatı ve cart pembe cinselliği.

Bir sonraki yıl Baker, 1979 yılındaki yürüyüşte kullanılmak üzere seri üretimi için San Francisco Paramount Bayrak Şirketi'ne başvurdu.

Üretimdeki bazı kısıtlamalar yüzünden (cart pembe boyanın piyasada fazla bulunmaması gibi) pembe ve cam göbeği tasarımdan çıkarıldı.

Altı renkli bu yeni tasarım, San Francisco'dan diğer kentlere de sıçradı ve kısa süre içinde eşcinsel bilincin ve çeşitliliğin dünyaca tanınan simgesi haline geldi.

Hatta, Uluslararası Bayrak Yapımcıları Kongresi tarafından da resmen tanındı.

1994 yılında, 9 metre eninde 1,5 kilometre boyunda devasa bir gökkuşağı bayrağı New York Stonewall 25. yürüyüşünde 10 bin kişi tarafından taşındı.

 

 

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