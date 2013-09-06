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Merdivenleri yeniden gökkuşağına boyamak isteyenlere gözaltı

İzmit’te gökkuşağı rengine boyandıktan sonra belediye ekiplerinin yeniden griye boyadığı merdivenleri, yeniden boyamak isteyen 5 kişi polis tarafından gözaltına alındı

06 Eylül 2013 00:20

İzmit’te Ömerağa Mahallesi’nde Akçacami Caddesi ile İnönü Caddesi’ne bağlayan merdivenler hafta başında gençler tarafından gökkuşağı rengine boyandı. Buna tepki gösteren İzmit Belediyesi yöneticileri ekiplerine talimat vererek bir gün sonra merdivenleri gri renge boyadı.

Ergün Ayaz'ın DHA'da yayımlanan haberine göre, sosyal medya üzerinden haberleşen bir grup genç bugün merdivenleri yeniden gökkuşağı rengine boyamak için merdivenlere geldi. Çevrede önlem alan polis, buna izin vermedi ve merdivenleri boyamaya başlayan Gökhan Avkaya, Çetin Ak, Mesut Yılmaz, Gizem Güzel ve Hazal Korkmaz’ı gözaltına aldı.

Gençler ifadeleri alınmak üzere Saraybahçe Polis Merkezi’ne götürülürken, çevrede bazı vatandaşlar bunu protesto ederek polisleri ıslıkladı.

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