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Gökkuşağı griye direniyor; Fındıklı Merdiveni yeniden boyanacak

'Bu sefer sadece o merdiveni değil her yeri gökkuşağı renklerine boyuyoruz. 31 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de o merdivenin girişinde buluşuyoruz. Boyanı, fırçanı kap gel!'

30 Ağustos 2013 18:08

LGBT örgütleri ve sosyalist partiler, LGBT hareketinin sembolü olan gökkuşağı renklerine boyanan Fındıklı Merdiveni'nin griye boyanması üzerine bir çağrı metni yayımlayarak 31 Ağustos Cumartesi günü saat 17:00'de Fındıklı'da buluşarak merdiveni yeniden boyayacaklarını açıkladılar.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) Beyoğlu İlçe Örgütü, SPOD LGBT, İstanbul LGBTT, Hevi LGBT ve Lambda İstanbul'un imzasıyla yayımlanan metinde, "bu sefer sadece merdivenin değil her yerin gökkuşağı renklerine boyanacağı" duyuruldu.

Çağrı metni "31 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de o merdivenin girişinde buluşuyoruz. Boyanı, fırçanı kap gel!" şeklinde sonlandırıldı.

 

Merdivenleri griye boyayan Beyoğlu Belediyesi mi?

 

Beyoğlu Belediyesi yaptığı açıklamada "Fındıklı'daki merdivenleri biz boyamadık" demişti. Twitter kullanıcısı Mertcan Mertbilek'in paylaştığı fotoğrafta ise, resmi görevli oldukları anlaşılan 2 kişi basamakları boyarken görülüyor.

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