Nejat İşler'in durumu iyiye gidiyor

Türk sinemasının önde gelen oyuncularından, 42 yaşındaki Nejat İşler'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Cuma geceyarısı acil servise giden İşler'de şiddetli akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği olduğu açıklanmıştı. Bu gece ise İşler'in durumu iyiye gitmeye başladı. Tansiyonu ve kan değerleri normale dönen İşler'e, kortizon tedavisine başlandı.

İşler'in durumu ile ilgili bilgi almak için sanatçı dostlarından Ceyda Düvenci, Yönetmen Murat Şeker ve Şevval Sam'ın da hastaneye geldiği görüldü. Yönetmen Murat Şeker "Elimizden gelen bir şey yok dua edeceğiz ama yine de, duramadık buraya gelip arkadaşımız hakkında bilgi almak istedik, inşallah iyi olacak" diye konuştu. Ceyda Düvenci, "Nejat için dualarımızı eksik etmeyelim" diye konuşurken, bu sabah İstanbul'dan gelen İşler'in sanatçı arkadaşlarından Dost Elver de "Nejat hayata tutunmak için tüm mücadelesini ve inatçı tavrını sergiliyor. Kan değerleri normale dönmeye başladı. Dualarımız Nejat ile" dedi. Dost Elver, ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal paylaşım sitesi twitterdan İşler'in sevenleri duyurduğu görüldü. Arkadaşları Belit Özükan ve Berrak Tüzünataç'ın da hastaneden biran olsun ayrılmadığı, İşler'in ailesine destek olduğu görüldü.

İşler’in Bodrum ve İstanbul’da yaşayan dostlarından Murat Ateş, Fikret Kuşkan, Ayşe Özyılmazel, Derya Şensoy, Aşkın Şenol ve Dost Elver hastaneye gelerek sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Acıbadem Hastanesi Başhekimi Opt. Dr. Aydın Aksoy, muayene ve tetkikler sonrasında, Nejat İşler'de şiddetli akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği ve septik şok tablosu saptandığını belirterek, "Septik şok çoklu organ yetmezliğiyle birlikte seyreden ve yüksek hayati riskin oluşabildiği klinik bir tablodur. Gelişen septik şok sonucunda akciğerleri çok ciddi şekilde etkilenmiş. Aynı zamanda böbrekler, kalp ve kan hücrelerinin ve karaciğerin de bu durumdan etkilendiği tespit edildi. Solunum cihazına bağlı olduğu için uyutulan İşler'in tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam etmektedir. İşler göğüs hastalıkları, yoğun bakım, enfeksiyon hastalıkları, gastroenteroloji ve kardiyoloji uzmanları tarafından takip edilmektedir" dedi.

Belediye başkanı son durumunu açıkladı

Nejat İşler'i ziyaret edenler arasında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'da vardı. Kocadon, basın mensuplarına, "Şu anda tabi ki Nejat Bey'in rahatsızlığı devam ediyor. Şu anda yoğun bakımda. Doktor arkadaşların yapmış olacağı bir ortak karar ile belki sevk edilebilir veya tedavisine burada devam edilebilir. Şu anda tedavisi devam ediyor. Durumu hepimizin duyduğu gibi yoğun bakımda devam ediyor. Fakat doktor arkadaşlar bu durumu atlatacağına inanıyor. Ben de inanıyorum. Ailesi ile de görüştüm. Ailesi de inanıyor. Birlik beraberlik içinde, manevi desteklerimiz ile Nejat kardeşimizin bu hastalığı yeneceğine inanıyorum. Tabi bu gibi durumlarda hepimiz üzgünüz. Sonuçta bir evlat biliyorsunuz. Anne, baba üzgün, biraz da şaşırmış durumdalar. Birden bire böyle bir haber alınca. Ama sakinliğini koruyor aile. Zaten ailede de doktor bir üye var. Doktor olması da çok güzel bir durum bir ailede. Artık hep beraber, doktor arkadaşlar ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar" dedi.

Dostları hastaneye akın etti

Yılın büyük bölümünü Gümüşlük’te geçiren ve beldedeki çevre, doğa ve siyasi eylemlere destek veren ünlü oyuncu Nejat İşler’in Bodrum’da bulunan ve İstanbul’dan uçakla bu sabah gelen sanatçı dostlarından Murat Ateş, Fikret Kuşkan, Ayşe Özyılmazel, Derya Şensoy, Aşkın Şenol, Dost Elver ile Gümüşlük’te yaşayan dostları hastaneye gelerek sağlık durumu hakkında bilgi almaya çalıştı.

Kuşkan “Son durumu ile ilgili bilgi almak için geldik, dualarımız onunla” dedi. Bu arada eski kız arkadaşı Berrak Tüzünataç’ın da Nejat İşler’in yanında, hastanede kaldığı öğrenildi.

''Gitme' diyen birini değil, 'yalnız gidemezsin' diyen birini istiyorum'

Ünlü oyuncu 42 yaşındaki Nejat İşler, sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki sayfasına rahatsızlığı ile ilgili daha önce şöyle yazmıştı:

“Tedaviyi reddetmek, erken ölmek gibi niyetim yok. Bazen cevabını kaldıramayacağını bilsen de yine de gerçeği öğrenmek istersin. Milyon tane kazık yiyince, bedenin zarar görüyor. Çıplak geldim, çıplak gideceğim. Amacım zamanı satın almak. Mülk edinmek gibi bir derdim yok. Mülkiyet hırsızlık gibi bir şey. Sevmiyorum işte. Biz kuşak olarak böyleyiz. Bize sevmeyi, bir şeylere bağlanmayı öğretmediler. O tarafımız gelişmedi. Ben dünyanın bir parçasıyım. Şurayla ve bedenimle sınırlı değilim. Bir şeyler yanlış gidiyor, birileri acı çekiyor. Ben de çekiyorum aynı acıyı. Altıma son model bir araba çekip, güzel bir ev alınca mutlu mu olacağım yani? Hayır, olmam. Aramızda mutlu olanlar varsa zekalarından şüphe ederim, bir de gözlerinden. Çünkü iyi görmüyorlardır. Siz beni yenmediniz çünkü: ben sizinle daha oynamadım. Ben gidiyorum dediğimde 'gitme' diyen birini değil, 'ben de geliyorum, yalnız gidemezsin' diyen birini istiyorum."