'Nejat İşler tedaviye yanıt vermeye başladı, İstanbul'a nakledilmeyecek'



Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Aydın Aksoy, oyuncu Nejat İşler'in uygulanan tedavilere yanıt vermeye başladığını bildirdi. İşler’in İstanbul’a nakledilmesine gerek duyulmadığı tedavinin Bodrum’da devam edeceği belirtildi

Aksoy, yaptığı açıklamada, 17 Ocak Cuma günü hastanelerinin acil servisine başvuran Nejat İşler'in yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, İşler'e ilk müdahalenin acil serviste yapıldığını anlatan Aksoy, "İşler'de şiddetli akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum yetmezliği ve enfeksiyonun çok ilerlemiş olmasına bağlı septik şok tablosu saptanmıştı. Gelişen septik şok sonucunda ayrıca akciğerlerinin çok ciddi şekilde etkilendiği, böbrekler, kalp ve kan hücreleri ile karaciğerinin de bu durumdan olumsuz etkilendiği tespit edilmişti" dedi.

"Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Nejat İşler'in sağlık durumu halen kritik süreçtedir" diyen Aksoy, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte uygulanan yoğun bakım bölümüne özgün destek tedavilere ve planlanan diğer tedavilere adım adım olumlu yanıt vermeye başladı. Son 12 saat içerisinde gerek organ fonksiyonlarında gerekse laboratuvar testlerinde görülen olumlu gelişmelere rağmen hayati tehlikesi azalmakla birlikte devam etmektedir. Hastamıza verilen solunum ve dolaşım desteği halen devam ediyor. Ayrıca böbrek destek tedavisine başlanmıştır. Nejat İşler'in tedavisi yoğun bakım, enfeksiyon hastalıkları, hemotoloji, göğüs hastalıları, genel cerrahi, kardiyoloji, gastroentroloji hekimlerimizin çok disiplinli kontrolünde devam etmektedir."

İstanbul'a nakledilmiyor

Nejat İşler’in, aralarında yönetmen Murat Ateş, oyuncular Berkant Şal ve Gürkan Uygun’un da yer aldığı arkadaşları ve sevenleri bugün de sabahtan itibaren hastaneye akın etti. Doktorlarla görüşen İşler’ in çok yakın arkadaşı Dost Elver hastaneden çıkışında, ünlü oyuncunun İstanbul’a nakledilmesine gerek duyulmadığını tedavine Bodrum’da devam edeceğini belirtti. İşler’in tedaviye yanıt vermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Dost Elver, “İstanbul’a nakledilmesinin risk olacağı için burada kalmasına karar verildi. Şu anda yanına sadece anne ve babası girerek görebiliyor. Sosyal paylaşım sitelerinde hakkında çıkan asılsız dedikodular ve çirkin yorumlar gerçeği yansıtmıyor, aksine bizleri üzüntüye boğuyor dedi.

Virüs vücuda hakim olmuş

İşler'in oyuncu arkadaşı Dost Elver, kendisine çok telefon geldiğini belirterek ""Sevenlerine yardımcı olmak adına burada en doğru bilgiyi biz alıyoruz. Sevenlerine şunu söylüyorum: İnternette yazan her şeye inanmasınlar, abartılı şeyler de yazılıyor. Gece itibarıyla kan değerleri normale yaklaştı. İyiye doğru bir gidişat var" diye konuştu.



Bugün güzel bir haber almayı beklediklerini dile getiren Elver, "Bugün inşallah daha güzel haberler alacağız. İstanbul'a gitmesi riskli bir durum. Taşınması sıkıntı olur. O yüzden tedavisine burada devam edilmesine karar verildi" ifadesini kullandı.

İşler'in grip virüsü ile karşı karşıya olduğunu anlatan Elver, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bu, İstanbul'da olan bir grip virüsü. Virüsle ilgili bir rahatsızlıktır, başka bir rahatsızlık değil. Virüs vücuda hakim olmuş, onun tedavisi yapılıyor. Karaciğer, siroz ile bir alakası yok. Uyku hali devam ediyor ama tedavinin yöntemi buymuş. Berrak Tüzünataç dün buradaydı. İşler'i sadece ailesi görebiliyor. Organları reaksiyon gösteriyor. Gayet iyi bakılıyor, bugün daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. Sevenleri de mutlu olsun."



Yönetmen Murat Şeker ise İşler'e uygulanan tedavinin ardından vücudunun iyi tepki gösterdiğini kaydederek, "Tedaviye vücudunun verdiği tepki pozitif yönde, o yüzden bekliyoruz. Ben kendisini göremedim. Doktorların verdiği son bilgi budur. Herkesten rica ediyorum, dualarını esirgemesin. Annesi, babası, herkes burada. Başka bir hastaneye sevki konusunda bir bilgi yok"