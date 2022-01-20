Ulaştırma Bakanı'ndan İBB Başkanı İmamoğlu'na metro yanıtı: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bazı metro projelerine onay çıkmadığı açıklamasıyla ilgili olarak, "Hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeden algı operasyonu yapıyor" dedi. c, "Hodri meydan, önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın" ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Karaismailoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro inşaatına onay alamadıkları yönündeki açıklamasıyla ilgili soruya, "İmamoğlu yapması gerekenleri yapmalı, sorumluluğunu yerine getirmeli. Hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeden algı operasyonu yapıyor. Belgeleri iletmedi. Konuşmakla olmaz, icraat göstermeli" yanıtını verdi.



Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun sadece imza beklediği yönündeki açıklamaları da değerlendiren Karaismailoğlu, "Söz konusu hattın projelerinin incelenmesinde onay verebilmesi için zorunlu olan 'kesin proje' vasfında proje teslim edilmedi. Doküman sunumu yapıldı, eksikler ise İBB temsilcilerine bildirildi ancak İmamoğlu, hiçbir hizmet yapmıyor. Hodri meydan, önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın" dedi.



İlave dokümanlarda temel eksikler olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri başta olmak üzere onayımıza esas olmazsa olmaz projeler, halihazırda sunulmamış bulunuyor. Hiçbir icraatta bulunmadan çıkıyor, kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş yapmak istiyorsa enerjisini Mahmutbey-Esenyurt hattı için kullanabilir. Çalışsın yeter ki."

Ne olmuştu?

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığının 300 metrobüs alımını uygun görmeyerek 2022 yatırım planına alınmadığını açıklamıştı. İmamoğlu, "Milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık! Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik" demişti.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun çıkışı sonrası yapılan açıklamada, "Söz konusu hattın projelerinin incelenmesinde Genel Müdürlüğü'müzün onay verebilmesi için zorunlu olan 'kesin proje' vasfında proje teslim edilmediği, avan aşamada kalmış doküman sunumu yapılmış, eksikler ise İBB temsilcileriniz ve proje firmanıza bildirilmiştir" denilmişti.

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