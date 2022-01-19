İmamoğlu: 'Ey halkımız, sizin metroyla ve 300 tane yeni otobüsle buluşmanızı engelliyorlar' diye her yere yazacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ” Cumhubaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık! ” ifadelerini kullanılmıştı.

İmamoğlu bugün yaptığı açıklamada, İstanbul’daki tüm metro ve üst geçitlere hükümetin İBB’nin yapacağı işleri engellediğini duyuran afişler asacağını söyledi.

"Bütün arkadaşlarıma söyleyeceğim, bütün metrobüs duraklarına, bütün üst geçitlere yazsınlar ' Ey halkımız, sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar'. Sizin 300 tane yeni metrobüs otobüsü ile buluşmanızı engelliyorlar. Zaten geciktirdiler. Çoktan olması gerekirken engellediler. Ben bunu bugüne kadar yapmadım ama şimdi afişe edeceğim. Artık her yere yazacağım ve insanlarımızın bunu duymasını sağlayacağım. Ben diyorum ki inşallah bu muktedir akıl o da AK Parti içerisinde vardır, İstanbul ve Ankara'da bu işe kendi ihtirasını ve şahsi koltuk menfaatlerini önde tutarak yapılan hataları inşallah engelleyip mani olurlar. Çünkü bu siyasi bir kazanım değil." diyerek tepki gösterdi.