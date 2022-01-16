İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhubaşkanlığımız, finansını bulduğumuz 300 metrobüs alımını uygun görmemiş ve 2022 yatırım planına almamış. Sorun yok, o alımları yaparız. Ama milyonlarca İstanbullunun yaşadığı 3. Bölge’ye yapacağımız metronun finansı bile hazırken, neden onay vermediniz onu anlamadık!" dedi.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. NEDEN?" ifadelerini kullandı.