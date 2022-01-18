İBB’den Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yanıt: Tam 311 gün sonra yanıt verebilmeniz gerçekten takdire şayan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) “Onaylamıyorlar” dediği Beylikdüzü-Sefaköy Metrosu için yapması gerekenleri paylaştı.

Paylaşımda, “Sondaja Dayalı Zemin Etüt Raporu, Jeolojik Plan ve Kesit Kesin Projeleri, Deprem Etüt Raporu, Mimari Kesin Projeler, Kazı-Destek Sistemleri ve Diğer Teknik Projelerin Hazırlanması” istendi. Müdürlükten ayrıca, “İBB İş yapmak istiyorsa; Genel Müdürlüğümüz tarafından onaylanıp Cumhurbaşkanlığımızca yatırım programına alınmış, ihalesi 4 yıl önce yapılmış, aynı hatta paralel Mahmutbey - Esenyurt hattında çalışmalara başlamasının önünde hiçbir engel yok” denildi.

İBB’den söz konusu paylaşım alıntılanarak, “12 Mart 2021’de gönderdiğimiz ön fizibilite ve proje onay talep yazımıza tam 311 gün sonra yanıt verebilmeniz gerçekten takdire şayan” tepkisi geldi.

“Yeter ki İstanbulluları cezalandırma ve ayrımcılık politikasından vazgeçin”

İlgili hattın tüm projelerinin hazır olduğu belirtilen paylaşımda, “Yeter ki İstanbulluları cezalandırma ve ayrımcılık politikasından vazgeçin” ifadeleri yer buldu.