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İmamoğlu: Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım!

18 Ocak 2022 11:56

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB borç batağında" olduğuna yönelik iddialara tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım!" dedi. 

İmamoğlu, Çekmeköy - Sancaktepe Sultanbeyli Metro İnşaatı incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada "Bütçe oyunuzu üzerinden bu milleti aldatmazlar. Bütçe ne biliyor musunuz? Dar gelirlinin cebindeki parayla gidip üç ekmek yerine beş ekmek için Halk Ekmek büfelerinin önünde kuyruğa girenlerdir bütçenin özeti. Gitsin ona baksınlar.  Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım!" dedi. 

İmamoğlu, 16 Ocak'ta "Milyonlarca vatandaşın kullanacağı İncirli - Sefaköy - Beylikdüzü metrosunun yapımını kimse engelleyemeyecek. Projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik. Neden?" paylaşımını yapmıştı. İmamoğlu'nun paylaşımının ardından İBB'nin yasal borçlanma sınırını aştığı için imzanın atılmadığı öne sürülmüştü. 

İmamoğlubütçedersakıllarını başlarından alırım

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