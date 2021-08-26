UKOME toplantısında 8. kez görüşülen '1000 yeni taksi' teklifi yine reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin UKOME toplantısında 8'inci kez görüşülen '1000 yeni taksi' teklifi reddedildi. İstanbulluların kısa mesafe gitmek istemeyen ve yerli müşteriyi kabul etmeyen taksilerden şikâyetleri gündeme gelmişti.



Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.



Toplantıda İBB'nin '1000 yeni teklifi', 8'inci kez görüşüldü.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul'da toplu taşımada yapılan şikâyetlerin, taksiye yapılan şikayetlerden daha fazla olduğunu iddia ederek, "81 ilde taksi işleten belediye yoktur. Belediyeler otobüs işletmeciliği yapar. Taksi taşımacılığı İBB verilerine göre, yılda 512 Milyon yolculuk yapılıyor. Şikayet ise 103 bin. Bu oran toplam yıllık yolculuğun yüzde biri bile yapmıyor. Diğer taraftan İETT gibi toplu taşıma şikayet oranı yüzde 15 olduğu ortadadır. Taksi açısından hak ettiğimiz tarife, eğitim, teknoloji ve destekler olması halinde taksi şikayetleri kalmayacaktır" dedi.

Aksu konuşmasının devamında, "İzmir'de bir taksiye düşen kişi sayısı bin 207 kişi, Ankara'da bir taksiye düşen kişi sayısı 770 kişi ve İstanbul'da bir taksiye düşen kişi sayısı ise 890 kişidir. İzmir İstanbul'dan yüzde 37 daha fazla taksi başına düşen kişi sayısı ama İzmir'de hiç taksi sayısı kesinlikle gündeme gelmiyor" görüşünü savundu.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Burada asıl amacımız taksinin kalitesini yükseltmek. Bize gelen şikayetler gittikçe artıyor. Müşteri seçme şikayeti de artmaya başladı. İstanbul'da taksilerin yüzde 85'inde İBB'nin monte ettiği 'İTAKSİ' mevcut. İBB'nin görevi taksici ile müşteriyi buluşturmak değil. Bizi engelleyen İBB meclisi. Denetim aplikasyonunu kullanmak için İBB meclisine teklif sunduk teklif iade edildi. Teklif komisyonda bekliyor. Bu aplikasyonun hedefi uygulandığı an yolcunun güzergahını kontrol eden bir aplikasyon haline gelecek ama maalesef bu istenmiyor" ifadelerini kullandı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Şube Müdürü Serdar Yücel de, "Dijital uygulamalarda taksi şoförünü görebiliyorsunuz, denetleyebiliyorsunuz. Şoförü puanlayarak da onu sistem dışına itebiliriz. Taksicilik sisteminde dijital açıdan gelişimi sağlayabiliriz. İBB bütün taksilerin ruhsatını veren birimdir. Dolayısıyla işin teknik tarafına bakınca İstanbul'da taksilerle ilgili alt yapılar düzenlenmeden, taksi sayısı artınca bunun trafiğe etkisi büyük olacak" dedi.



İBB'nin 40 bin 287 aktif taksi şoföründen bin 700'üne eğitim verildiği açıklandı. Teklif, uzun tartışmaların ardından 11 karşı 16 oyla reddedildi. (DHA)

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