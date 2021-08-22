İBB Sözcüsü: İstanbul’da taksi sorunu kronikleşiyor, İstanbullular bezdi, turistler bile isyanda
""Bakanlık üyelerinin İBB’nin yönetiminde 5 bin yeni taksi projesine artık 'evet' demesini bekliyoruz."
22 Ağustos 2021 15:48
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "İstanbul’da taksi sorunu kronikleşiyor, İstanbullular bezdi, turistler bile isyanda" değerlendirmesini yaptı.
Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da taksi sorunu kronikleşiyor. İstanbullular bezdi, turistler bile isyanda. UKOME’ye 23 Haziran seçiminden sonra çoğunluk elde etmek için dahil edilen Bakanlık üyelerinin İBB’nin yönetiminde 5 bin yeni taksi projesine artık “evet” demesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.