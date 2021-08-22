İBB Sözcüsü: İstanbul’da taksi sorunu kronikleşiyor, İstanbullular bezdi, turistler bile isyanda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "İstanbul’da taksi sorunu kronikleşiyor, İstanbullular bezdi, turistler bile isyanda" değerlendirmesini yaptı.

Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da taksi sorunu kronikleşiyor. İstanbullular bezdi, turistler bile isyanda. UKOME’ye 23 Haziran seçiminden sonra çoğunluk elde etmek için dahil edilen Bakanlık üyelerinin İBB’nin yönetiminde 5 bin yeni taksi projesine artık “evet” demesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Defalarca aldattığı halde her defasında geri döndüğümüz belalı sevgililerimiz; sarı taksilerimiz

TIKLAYIN | İBB Sözcüsü Ongun'dan Berrak Tüzünataç'a taksi yanıtı: Israrımız devam edecek

TIKLAYIN | Taksim'de turistlerden taksici şikayeti: Taksimetre açmadan pazarlık etti, anlaşamayınca araçtan indirdi