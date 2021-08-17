İBB Sözcüsü Ongun'dan Berrak Tüzünataç'a taksi yanıtı: Israrımız devam edecek

Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın Twitter'daki taksi isyanına İBB Sözcüsü Murat Ongun cevap verdi. Ongun, "Kaliteli bir sistem oluşturma çabamız UKOME'de 7 kez reddedildi. Israrımız devam edecek" dedi.

Oyuncu Berrak Tüzünataç, İstanbul'daki taksi sorunuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Tüzünaç'ın "İstanbul’da taksi yok. Hiçbir günün hiçbir saati yok. Bunun mantıklı bir açıklaması var mı?" sorusuna İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Muran Ongun yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Muran Ongun, Twitter hesabından Berrak Tüzünaç'ın tweetine yanıt vererek, "Berrak Hanım, bu konuda şikayetler ne yazık ki her geçen gün artmakta ancak İstanbul'da taksi sayısını artırıp kaliteli, erişilebilir, denetlenebilir bir sistem oluşturma çabamız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yönlendirmesiyle UKOME'de 7 kez reddedildi. Israrımız devam edecek" ifadelerini kullandı.