İBB'nin bin yeni taksi teklifi UKOME toplantısında reddedildi; 750 minibüs ve 250 dolmuş taksiye dönüşecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bin adet yeni taksinin hizmete alınması teklifi oy çokluğuyla UKOME toplantısında reddedildi. 750 minibüs ile 250 dolmuşun taksiye dönüşümünü içeren teklifi ise kabul edildi.



Temmuz ayı İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Başkanlığı'nda yapıldı. İstanbul trafiğini ilgilendiren kararların görüşüldüğü toplantıda, İstanbul genelinde ilk etapta bin adet yeni taksinin hizmete alınmasını kapsayan taksi taşımacılığını düzenleme teklifi görüşüldü. İBB'nin teklifi, uzun tartışmalar sonucunda oy çokluğuyla reddedildi.

İmamoğlu: 5 bin taksi ihtiyacı olduğunu biliyoruz

İmamoğlu taksi talebiyle ilgili, "Israrla ve inatla tekrar etmeye devam edeceğim ki, düzenlediğimiz, ölçtüğümüz, biçtiğimiz, tasarladığımız ve 5 bin taksi ihtiyacı olduğunu bildiğimiz bu şehirde, bunu İBB layıkıyla da işletebilir. Bu bir regülasyon görevi oluşturur. Bu sistem diğer taksileri de bu sisteme çeker ve onları da sisteme katar. Hiçbir zaman esnafta, şoförde, taksi plaka sahibi de mağdur olmaz. Bu sayede herkes kazanır" dedi.

"Yeni bir taksi modelinin nasıl olması gerektiğini göstermiş olacağız"

İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Bin taksiye evet dersek, bunun bir ihale süreci olacak. Şeffaf olarak yapılacak. Herkesin gözü önünde canlı yayınla yapılacak. Belediyenin mülkiyetinde işletilecek taksiler. Bu ne sağlayacak. Çalışan esnafımızın özlük hakları korunmuş olacak. Daha teknolojiye uygun iletişim teknolojilerle taksi çağrılabilecek ve yeni bir taksi modelinin nasıl olması gerektiğini göstermiş olacağız" diye konuştu.

"İstanbul'da taksi sayısı yeterli"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporuna göre İstanbul'da taksi sayısının yeterli olduğunu belirterek, "İstanbul'da bazı saatlerde özellikle sabah ve akşam saatlerinde olmak üzere, metro, metrobüs, raylı sistemler, minibüsler ve halk otobüslerinde yolcu yığılmaları başladığı zaman paralel olarak taksi taşımacılığı talep edenlerde de yığılma oluyor. Sabah saatlerinde nasıl metroya metrobüse, tramvaya İstanbul halkı binmekte zorlanıyorsa aynı oranda da taksiye bir yoğunluk oluyor. Bırakın bin taksiyi 40 bin taksiyi hizmete alsanız o saatlerde halkın o ihtiyacına cevap veremezsiniz" sözleriyle yeni taksi alımına gerek olmadığını ifade etti. (DHA)

750 minibüs ve 250 dolmuş taksiye dönüşecek

Toplantıda, İBB'nin teklif ettiği 750 minibüs ve 250 dolmuş taksinin, taksiye dönüştürülme teklifi görüşüldü. Minibüs ve dolmuş taksi esnafını ilgilendiren teklifte, UKOME üyeleri uzun görüşmelerin ardından uzlaştı. Görüşülen teklif oy birliğiyle geçti. Twitter hesabından bir açıklama yapan İmamoğlu, "İstanbulluların ve şoför esnafının sorunlarının çözümüne yönelik UKOME’ye sunduğumuz 750 minibüs ile 250 dolmuşun taksiye dönüşümünü içeren teklif kabul edilmiştir. İstanbul'a hayırlı olsun" ifadesini kullandı. (DHA)