İBB Sözcüsü: Krizi çözmek için UKOME’ye 8. kez, kaliteli taksi sistemi için teklif getireceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Hürriyet gazetesinin " Krizin nedeni plaka ağalığı" manşetini paylaşarak, "Krizi çözmek için UKOME’ye 8. kez, kaliteli taksi sistemi için teklif getireceğiz" duyurusunu yaptı.

Ongun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Evet, İstanbul’daki taksi krizinin sebebi tam da bu. Bu krizi çözmek için UKOME’ye 8. kez, kaliteli taksi sistemi için teklif getireceğiz. Bakanlık yetkililerinin de bir avuç “plaka ağasının” değil 16 milyon İstanbullunun yanında olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.