Twitter ve Facebook neden yavaşladı, sebep Ankara'daki saldırı mı?

Ankara'da bu akşam gerçekleştirilen terör saldırısının ardından sosyal paylaşım sitelerine erişimde sorunlar yaşandı. Twitter ve Facebook gibi sosyal medya sitelerindeki kullanıcılar, mevcut yavaşlığın Ankara'da meydana gelen saldırı ile ilgili olduğunu öne sürdü.

Ekşi Sözlük'te de konuyla ilgili açılan başlığın altına yorum yapan kullanıcılar, yaşanan her terör saldırısının ardından benzer yavaşlıkların yaşandığını ifade ederken, internet sitelerini yavaşlatabilmenin teknik olarak mümkün olduğu yorumları yapıldı.

Geçtiğimiz Ekim ayında meydana gelen Ankara'daki terör saldırsının ardından söz konusu kısıtlamalarla ilgili açıklama yapan Alternatif Bilişim Derneği Üyesi Barış Büyükakyol ise Türkiye’de Twitter ve Facebook gibi her internet sitesinin kullandığı bir bant genişliği olduğunu belirterek, “Bu bant genişliği birkaç tuşluk işlemle daraltılabilir. Bunu daraltırsanız, geçebilecek veri hacmi düşerek site yavaşlar. Buradaki daraltmaya da ‘throttling’ işlemi denir. Yani Twitter’ın kendi ana sunucusuna giden otoyolun şeritleri kapatılıyor. Yoldan hızlı gidilmiyor” demişti.

Sosyal medya uzmanı ve bilişim avukatı Serhat Koç ise, sitelerin teknik olarak yavaşlatılabildiğini belirterek, “İnternet sağlayıcılarında, her siteye ait çok sayıda IP havuzu var. Bu havuzdaki IP’lerin bant genişliği düşürülebilir. Nedeni politik ya da ticari olabilir. Türkiye’de bu konuda yasal bir düzenleme yok. Yavaşlatma yapılan şirket bu konuda hakkını arayabilir” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Sosyal medyada kısa süre içerisinde trend listesinin zirvesine yerleşen #Ankara hashtag'i altına on binlerce yorum yapılırken, Twitter kullanıcıları teröre karşı #HepBirlikte ve #terörelanetolsun etiketlerini de trend listesine taşıdı. Ankara ile ilgili dakikada 500 tweet atılırken, son iki saatlik dilim içerisinde ise 160 bin "Ankara" konulu tweet atıldığı gözlemlendi. Aynı zamanda Ankara etiketi dünya çapında da Twitter'da trend listesinin ilk sırasına yükseldi.