NATO'dan Ankara saldırısına kınama: Müttefikler terörle mücadelede omuz omuzadır

TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı'nın bulunduğu bölgede yaşanan bombalı saldırı sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bu gece Ankara'nın kalbini vuran, askeri personeli taşıyan otobüsleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyorum" dedi.

Habertürk'ün haberine göre; konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Stoltenberg, saldırıda katledilenlerin ailelerine ve Türk halkına en derin başsağlığı dileklerinde bulundu ve yaralılara acil şifalar diledi. Stoltenberg, "Bu dehşet verici eylemler hiçbir şekilde meşru gösterilemez. Müttefikler terörle mücadelede omuz omuzadır." ifadelerini kullandı.