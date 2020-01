Ankara'nın kalbinde askeri servis otobüslerine bomba yüklü araçla saldırı; 28 ölü, 61 yaralı

Ankara, 10 Ekim 2015'te 103 kişinin hayatına mal olan IŞİD saldırısından yaklaşık 4,5 ay sonra TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı'nın bulunduğu bölgede yeni bir bombalı saldırıya sahne oldu. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın ve eski Başbakanlık binasının da yanıbaşındaki Devlet Mahallesi'nde askeri lojmanların bulunduğu bölgede 18:32 sıralarında askeri servis otobüslerine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, saldırıda 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 61 kişinin yaralandığını söyledi. Saldırıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saldırıyla ilgili olarak, "Birliğimize, beraberliğimize, geleceğimize yönelik olarak, sınırlarımız dışında ve içinde gerçekleşen saldırılara misliyle karşılık verme konusundaki kararlılığımız, bu tür eylemlerle daha da güçlenmektedir. Türkiye’nin, meşru müdafaa hakkını, her zaman, her yerde ve her durumda kullanmaktan çekinmeyeceği bilinmelidir" dedi.

Yaptığı açıklamada "Saldırıda hayatını kaybeden kahraman silah ve çalışma arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadesine yer veren Genelkurmay, saldırıda hayatını kaybedenler arasında sivillerin de bulunduğu mesajını verdi.

Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, astsubaylardan general rütbesine kadar olan subaylar (albaylar) ile TSK’da çalışan sivil memurların kullandığı askeri servis otobüslerine düzenlenen saldırının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Yangın da çıkan bölgede birinin bomba yüklü olduğu tahmin edilen dört aracı soğutma çalışmalarının ardından güvenlik güçleri, ikinci bir bomba ihtimaline karşı inceleme başlattı. Saldırıda yaralananlar, 32 ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik zirvesi toplandı, Cumhurbaşkanı Bakü, Başbakan Brüksel ziyaretini iptal etti

Saldırının ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, saldırının ardından Azerbaycan ziyaretini iptal etti. Erdoğan’ın Aliyev’i aradığı ve Ankara’daki patlama nedeniyle ziyareti ertelemenin daha uygun olacağını söylediği öğrenildi. Aliyev’in Ankara’daki patlamadan derin üzüntü duyduğunu söylediği belirtildi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, saldırının ardından Brüksel ziyaretini iptal etti. Başbakan Davutoğlu, patlama sorularına ilişkin verdiği cevapta ise, “Bana bazı bilgiler geldi, bakacağız” ifadelerini kullandı.

Saldırı emekli general ve amiral

lojmanlarının olduğu bölgede

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Ünal Kaya, şöyle konuştu:

"Ankara’daki patlamanın servis aracına yönelik olduğu bildiriliyor. Servis otobüsünün yanmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. TBMM buradan 3-4 kilometre uzaklıkta. Yaralılara müdahale çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri yeni müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına başlanıldı. Patlama, askeri lojmanların bulunduğu bölgede oldu, yaralananlardan bazıları kendileri hastaneye gitti. İki servis aracının aynı anda yanmaya başlaması saldırı ihtimallerini güçlendiriyor. Patlamanın meydana geldiği yer, Emekli general ve amirallerin bulunduğu lojmanın tam karşısında bulunuyor."

Sağlık Bakanlığı açıklaması düzeltildi:

32 ambulans sevk edildi, kan ihtiyacı yok

Patlamanın ardından Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kan ihtiyacı olduğu belirtilerek şöyle dendi:

"Patlamadan 4 dakika sonra ilk ambulans olay yerine ulaştı. Hemen ardından 32 ambulans olay yerine sevk edildi. Kan ihtiyacımız bulunmaktadır."

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında daha sonra düzeltme yapıldı ve kan ihtiyacı olmadığı söylendi.

Yaralıların patlama yerine en yakın hastane olan Güven Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

İlk açıklamada "5 ölü, 11 yaralı var" diyen Valilik'ten ikinci açıklama: 18 ölü, 45 yaralı

Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, saat 19:05 sıralarında yaptığı ilk açıklamada ölü sayısını 5, yaralı sayısını 11 olarak açıkladı. Kılıçlar, 20:27'de yaptığı ikinci açıklamada ölü sayısının 18, yaralı sayısının 45 olduğunu söyledi.

Görgü tanığı şoför: Binek tipli

bir araçta patlama oldu

Saldırı anında bölgedeki araçlardan birini kullanan Mehmet isimli şoför "Kırmızı ışıkta durduğumuz sırada 2 araç arkamızda belirdi, binek tipli bir araçta patlama oldu. Otobüslerde personel vardı. Çok şiddetli bir patlama oldu" dedi.

CHP'li Erdem: Patlama bölgesine 100 metre mesafedeyim, kanlar buraya kadar sıçradı

Olay yerine giden CHP milletvekili Eren Erdem, “Ben burada net bir bilgiye sahip değilim, sadece olay yerindeyim. Gördüğüm manzara çok kötü onu ifade edeyim. Etrafta yaralılar var çok sayıda. Birçoğu taşınıyor lakin otobüsün içinde kalanlar da var anladığımız kadarıyla. Olağanüstü durumda olanlar var. Çok kötü bir manzara var burada. Yayın yapmaya çalıştım, net gösteremedim belki ama olağanüstü bir durum var burada” dedi. Erdem, “Tam önümde patlamanın olduğu yere yaklaşık 100 metre mesafedeyim yerde kanlar var. Buraya kadar sıçramış durumda” ifadelerini kullandı.

Genelkurmay: Terör saldırısı

Saldırının ardından Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle dendi:

17 Şubat 2016 Çarşamba günü saat 18:31'de Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan servis araçlarına, İnönü Bulvarı üzerinde bulunan kavşaktaki trafik ışıklarında bekledikleri esnada bir terör saldırısı düzenlenmiştir.

Alçakça ve kalleşçe düzenlenen bu saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden kahraman silah ve çalışma arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve Yüce Türk Milletine başsağlığı, yaralı kahraman silah ve çalışma arkadaşlarımız ile vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu: 24 ölü, 61 yaralı

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Saldırıda olay yerinde 20-21, hastanede 3 vefat var" dedi. Bakan Müezzinoğlu, saldırıda 61 kişinin yaralandığını söyledi.

Numan Kurtulmuş: 28 ölü, 61 yaralı

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, saldırıda 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 61 kişinin yaralandığını söyledi.

Patlama sonrası yanan araçlara ait görüntüler şöyle:





Cumhurbaşkanı: Misliyle karşılık verme kararlığımız artıyor

Saldırının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

"17 Şubat 2016 Çarşamba günü, saat 18.31’de, Ankara’da, İnönü Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında, Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan

servis araçlarına yönelik olduğu anlaşılan bombalı bir saldırı meydana gelmiştir.

Bu saldırıda hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı

diliyorum. Aynı saldırıda yaralanan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum.

Türkiye’nin, terörle mücadelesinde verdiği kayıplara yenilerinin eklenmesi, milletçe yüreğimizi yaralamakta, sabrımızı zorlamaktadır. Ahlaki ve insani hiçbir sınırı olmayan bu saldırıları gerçekleştiren piyonlarla ve onların arkasındaki güçlerle mücadelemizi, her gün daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

Birliğimize, beraberliğimize, geleceğimize yönelik olarak, sınırlarımız dışında ve içinde gerçekleşen saldırılara misliyle karşılık verme konusundaki kararlılığımız, bu tür eylemlerle daha da güçlenmektedir. Türkiye’nin, meşru müdafaa hakkını, her zaman, her yerde ve her durumda kullanmaktan çekinmeyeceği bilinmelidir.

Terör örgütlerini kullanarak ülkemizi ve milletimizi hedeflerinden uzaklaştırabileceklerini sananlar, yanıldıklarını göreceklerdir. Her şehidimiz ve her gazimiz, bu toprakların ilelebet vatanımız olduğunun, bayrağımızın inmeyeceğinin, ezanlarımızın susmayacağının, ülkemizin bölünmeyeceğinin, devletimizin yıkılmayacağının birer ispatıdır.

‘Toprağın eğer uğrunda ölen varsa vatan olduğu’ inancı, 79 milyon vatandaşımızın kalbine, sarsılmaz bir inanç olarak adeta kazınmıştır. Terörle mücadele konusunda uzun ve acı tecrübelerle dolu bir geçmişi bulunan Türkiye, Allah’ın izniyle, bu saldırıların da üstesinden gelecektir. Gerek son saldırıda, gerekse daha önceki saldırılarla ve çatışmalarda verdiğimiz kayıplar, içimizi yaksa da mücadele azmimizi biliyor, bizi daha fazla gayret göstermeye yöneltiyor.

Bir kez daha Ankara’daki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.”