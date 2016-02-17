Demirtaş: Ankara'daki acımasız saldırıyı kınıyorum

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Twitter adresinden Ankara'daki patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Demirtaş yaptığı açıklamada "Ankara'daki acımasız saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.



Bahçeli: Kınıyorum



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Bu canavarlığı yapanlarla birlikte arkasında duran karanlık çetenin deşifresinin yapılarak hak ettiği cezaları almalarını bekliyorum" dedi.



Kılıçdaroğlu: Bu ülke bu acıları hak etmiyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise tüm toplantılarını iptal ederek MYK'yı olağanüstü topladı. Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Bu ülke bu acıları hak etmiyor. Ankara'daki hain saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.



AKP Sözcüsü: Terör Ankara'da alçakça saldırdı



AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik de kişisel Twitter hesabından, "Terör Ankara'da alçakça saldırdı. Lanetliyoruz bu saldırıyı. Vatandaşlarımızın en yoğun olduğu bölgelerden birinde bu saldırının gerçekleşmesi terörün alçaklığını ve hainliğini bir kere daha gösteriyor" dedi. Çelik şu açıklamalarda bulundu: