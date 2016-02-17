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Dünya

Rusya: Ankara’daki saldırıyı kınıyoruz

"Rusya, sorunların çözümünde terör eylemleri yöntem olarak kullanmaya karşı"

17 Şubat 2016 23:30

Rusya Parlamentosu Üst Kanadı Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komisyonu Başkanı Birinci Yardımcısı Frants Klintseviç, Ankara'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Rus senatör, her türlü terör saldırılarına karşı çıktıklarını kaydetti. Klintseçiv, "Rusya, her türlü tartışmalı sorunlarının çözümünde terör eylemlerinin yöntem olarak kullanılmasına karşı. Biz Ankara'nın merkezinde yapılan saldırıları sert şekilde kınıyoruz, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.

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