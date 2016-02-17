Ankara'nın kalbinde, askeri araca düzenlenen saldırı hakkında konuşan Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, "Ankara'daki patlamayı yüksek olasılıkla PKK gerçekleştirdi" dedi.

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Karakuş, "Ankara'daki patlamayı yüksek olasılıkla PKK gerçekleştirdi. Bunlar beklenen saldırılar... Örgüt şehre indi" ifadelerini kullandı.

Ankara, 10 Ekim 2015'te 103 kişinin hayatına mal olan IŞİD saldırısından yaklaşık 4,5 ay sonra TBMM ve Genelkurmay Başkanlığı'nın bulunduğu bölgede yeni bir bombalı saldırıya sahne oldu. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın ve eski Başbakanlık binasının da yanıbaşındaki Devlet Mahallesi'nde askeri lojmanların bulunduğu bölgede 18:32 sıralarında askeri servis otobüslerine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Saldırıda 20-21 vefat var" dedi. Bakan, 61 kişinin yaralandığını açıkladı.