Ankara'daki saldırı dünya basınında

Ankara Kızılay'da Genelkurmay Başkanlığı'na 300 metre mesafede askeri servis araçlarının geçişi sırasında meydana gelen iki ayrı bombalı saldırı uluslararası basında geniş yer buldu. İlk belirlemelere göre beş kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı ajanslar 'son dakika' olarak duyurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın 'son dakika' geçtiği haberinde, "Ankara'da büyük bir patlama meydana geldi. Polis, patlamanın aracın patlaması sonucu yaşandığını söyledi. Çok sayıda insan yaralandı" ifadesi yer aldı.

Fransız haber ajansı AFP: Türkiye'nin başkenti Ankara'da patlama meydana geldi. Bölgeden dumanların yükseldiği görüldü. Patlamada beş kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

BBC: Patlamanın ardından sosyal medyadaki fotoğraflarda dumanların yükseldiği görüldü. Türkiye son zamanlarda, aralarında geçen ay İstanbul'da 10 kişinin öldüğü saldırı da bulunmak üzere ciddi saldırılara uğradı.

The Guardian: Türkiye'de askeri lojmanların bulunduğu noktada askeri araçlara bombalı saldırı düzenlendi. Ankara Valiliği, 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Televizyon görüntülerinde gökyüzüne siyah dumanların yükseldiği görüldü.

Repubblica: Türkiye'de askeri lojmanların bulunduğu noktada askeri araçlara bombalı saldırı düzenlendi. Hükümet suikast girişimi haberlerinin yayılmasını engellemek için saldırıya ilişkin haberlere yayın yasağı getirdi.