Ankara'daki saldırı hakkında siyasiler ne dedi?

Ankara Devlet Mahallesi'nde Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı'nın yakınında askeri servis otobüslerine düzenlenen saldırının ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, iktidar ve muhalefet partisinin liderlerinden kınama mesajları geldi.

Erdoğan: Türkiye, Allah’ın izniyle

bu saldırıların da üstesinden gelecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mesajında meşru müdafaa vurgusu yaparak, "Birliğimize, beraberliğimize, geleceğimize yönelik olarak, sınırlarımız dışında ve içinde gerçekleşen saldırılara misliyle karşılık verme konusundaki kararlılığımız, bu tür eylemlerle daha da güçlenmektedir" dedi.

Erdoğan'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

“17 Şubat 2016 Çarşamba günü, saat 18.31’de, Ankara’da, İnönü Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında, Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan servis araçlarına yönelik olduğu anlaşılan bombalı bir saldırı meydana gelmiştir.

Bu saldırıda hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı saldırıda yaralanan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum.

Türkiye’nin, terörle mücadelesinde verdiği kayıplara yenilerinin eklenmesi, milletçe yüreğimizi yaralamakta, sabrımızı zorlamaktadır. Ahlaki ve insani hiçbir sınırı olmayan bu saldırıları gerçekleştiren piyonlarla ve onların arkasındaki güçlerle mücadelemizi, her gün daha kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

Birliğimize, beraberliğimize, geleceğimize yönelik olarak, sınırlarımız dışında ve içinde gerçekleşen saldırılara misliyle karşılık verme konusundaki kararlılığımız, bu tür eylemlerle daha da güçlenmektedir. Türkiye’nin, meşru müdafaa hakkını, her zaman, her yerde ve her durumda kullanmaktan çekinmeyeceği bilinmelidir.

Terör örgütlerini kullanarak ülkemizi ve milletimizi hedeflerinden uzaklaştırabileceklerini sananlar, yanıldıklarını göreceklerdir. Her şehidimiz ve her gazimiz, bu toprakların ilelebet vatanımız olduğunun, bayrağımızın inmeyeceğinin, ezanlarımızın susmayacağının, ülkemizin bölünmeyeceğinin, devletimizin yıkılmayacağının birer ispatıdır.

‘Toprağın eğer uğrunda ölen varsa vatan olduğu’ inancı, 79 milyon vatandaşımızın kalbine, sarsılmaz bir inanç olarak adeta kazınmıştır. Terörle mücadele konusunda uzun ve acı tecrübelerle dolu bir geçmişi bulunan Türkiye, Allah’ın izniyle, bu saldırıların da üstesinden gelecektir. Gerek son saldırıda, gerekse daha önceki saldırılarla ve çatışmalarda verdiğimiz kayıplar, içimizi yaksa da mücadele azmimizi biliyor, bizi daha fazla gayret göstermeye yöneltiyor.

Bir kez daha Ankara’daki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.”

Davutoğlu: Asla taviz vermeyeceğiz

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da düzenlenen terör saldırısından sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki güvenlik toplantısına katılmıştı. Davutoğlu, 2 saat süren toplantının ardından Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Davutoğlu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Terör ve şiddet karşısında 78 milyon vatandaşımızla bir ve beraberiz. Türkiye Cumhuriyeti, kendi hukukunu çiğnetmeyecek ve kimden gelirse gelsin haklı davasından vazgeçmeyecektir. Ülkemizi, aziz milletimizi ve demokrasimizi hedef alan bu menfur saldırıyı gerçekleştirenler ve azmettirenler asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Bütün terör örgütlerine karşı verdiğimiz haklı mücadelede asla geri adım atmayacağız.

Bu menfur saldırıyı istismar ederek provokasyona yeltenecek şer odaklarına karşı yüce milletimizin engin ferasetine ve sağduyusuna güveniyorum. Uzunca bir süredir, terörün hedefi olan ve birçok badireyi daha fazla kenetlenerek aşmış milletimiz, bu saldırılar karşısında da vakar ve dayanışma içerisinde bu zor koşulların üstesinden gelecektir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti hukuk ve adalet çizgisinden sapmadan, terör ve şiddete prim vermeden öncelikle kendi ulusal güvenliğini koruyacak insani değerleri, herkes adına savunmaya devam edecektir. Aziz milletime sabır, vakar ve metanet diliyorum."

Kılıçdaroğlu: Bu ülke bu acıları hak etmiyor



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise tüm toplantılarını iptal ederek MYK'yı olağanüstü topladı. Kılıçdaroğlu Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Bu ülke bu acıları hak etmiyor. Ankara'daki hain saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Kınıyoruz

​

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Bu canavarlığı yapanlarla birlikte arkasında duran karanlık çetenin deşifresinin yapılarak hak ettiği cezaları almalarını bekliyorum" dedi.



Demirtaş: Ankara'daki acımasız saldırıyı kınıyorum



HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise, yaralılara acil şifalar dileyedi. Demirtaş, "Ankara’daki acımasız saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.



AKP Sözcüsü Çelik:

Terör Ankara'da alçakça saldırdı





AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik de kişisel Twitter hesabından, "Terör Ankara'da alçakça saldırdı. Lanetliyoruz bu saldırıyı. Vatandaşlarımızın en yoğun olduğu bölgelerden birinde bu saldırının gerçekleşmesi terörün alçaklığını ve hainliğini bir kere daha gösteriyor" dedi. Çelik şu açıklamalarda bulundu:

"Bu saldırılarda oluşan kayıplarımızdan çok acı duyuyoruz. Ama mücadele kararlılığımız daha da artıyor. Ülkemizi terörün teslim almasına müsaade etmeyeceğiz. Hep birlikte karşı duracağız. Gün, "Ben Türkiye'yim" deme günüdür. Terör dehşet ortamı oluşturmak istiyor. Başta medyamızın yayınları olmak üzere hepimiz terörün dehşetin yaymasını engellemeliyiz."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da sosyal medyadaki paylaşımında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Ankara'da yapılan terör saldırısını, saldıranları, saldırtanları şiddetle kınıyor, her türlü terörü ve terör saldırısını lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir terör örgütünün gerçekleştirdiğine daim duyum aldık” dedi. Henüz detaylı bir bilgi gelmediğini belirten Eroğlu, meclisin çalışmaya devam etmesinin ‘terör örgütlerinden korkulmadığını göstermesi açısından önemli’ olduğunu söyledi.

Olay yerine giden CHP milletvekili Eren Erdem, “Ben burada net bir bilgiye sahip değilim, sadece olay yerindeyim. Gördüğüm manzara çok kötü onu ifade edeyim. Etrafta yaralılar var çok sayıda. Birçoğu taşınıyor lakin otobüsün içinde kalanlar da var anladığımız kadarıyla. Olağanüstü durumda olanlar var. Çok kötü bir manzara var burada. Yayın yapmaya çalıştım, net gösteremedim belki ama olağanüstü bir durum var burada” dedi. Erdem, “Tam önümde patlamanın olduğu yere yaklaşık 100 metre mesafedeyim yerde kanlar var. Buraya kadar sıçramış durumda” ifadelerini kullandı.



Gökçek: Bu olayın gözdağı olduğu kesin





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarında, “Bu akşam Merasim Sokak'ta askeri servis araçları arasında patlatılan bomba ile çoğunluğu askeri personel olan kardeşlerimiz şehit edildi. Öncelikle şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bu olayın askerimize ve Türk milletine göz dağı olduğu kesin. Bu millet Çanakkale’de 250 bin şehit verdi. Bu saldırılar hepimize yapılabilir, ancak devletimiz kararlı tutumundan bir adım geri atmayacaktır. Bu saldırıyı yapanlar çok kötü karşılık görecektir, bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.



AKP'li İşler: Şiddetle kınıyorum



AKP Ankara Milletvekili Emrullah İşler, saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ankara'da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Ölen kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.



BBP Genel Başkanı: Hesabı sorulacak



Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'daki saldırıyı lanetlediğini belirterek, "Ankara'da askerlerimiz'in servis araçlarını hedef alan haince, kalleşce, canice yapılan terör saldırısını ve faillerini lânetliyorum. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımız'a acil şifalar diliyorum.Ailelerinin/milletimizin başı sağolsun. İnşallah gün gelecek saldırının faillerinden de, arkasındaki güçlerden, onların sözcülüğünü/savunuculuğunu yapanlardan da hesabı sorulacak" dedi.

HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Twitter üzerinden paylaştığı mesajda "Acı acıdır, hiçbir siyasi irade de yoktur, sadece hamaset! Ölümler üzerinden 'yükselen' değil 'alçalan' politika! Yayın yasağı, gizlilik, her şeyi karartma. Güvenlik zirvesi sonucunu merakla bekliyoruz!" dedi.