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Ankara'daki saldırıyla ilgili haberlere yayın yasağı geldi

RTÜK, Ankara'daki askeri servis konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin haberlere yayın yasağı getirdi

17 Şubat 2016 21:16

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), Ankara'da askeri servis konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen patlamayla ilgili geçici yayın yasağı getirilmesi kararlaştırıldı.RTÜK'ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "15 Şubat 2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 7'nci maddesinde 'milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda' geçici yayın yasağı getirilebileceği öngörülmektedir. 17 Şubat 2016 tarihinde Ankara'da gerçekleşen patlama da anılan hüküm çerçevesinde olduğu değerlendirildiğinden, söz konusu olayla ilgili geçici yayın yasağı getirilmesi uygun görülmüştür." 

Geçici yayın yasağının, olay yerini görecek şekilde canlı yayın yapılmasını, olayın oluş anı ve hemen sonrasına ilişkin görüntüler ve cenaze görüntülerinin verilmesini kapsadığı öğrenildi.

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