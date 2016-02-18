Spor camiası Ankara'daki terör saldırısını kınadı

Ankara'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), kınama mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Acımız Büyük! Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan araçlara yapılan hain terör saldırısında çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiğini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Alçakça düzenlenen bu saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden asker ve sivil şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TBF'nin mesajında ise, "Ankara'da bugün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve çok sayıda vatandaşımızın da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan terör olayını lanetliyor, bu tür olayların bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, kınama mesajı yayımladı

Ankara'da meydana gelen terör saldırısı, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri tarafından kınandı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, "Uzun cümleler, sürekli yinelenen benzer kelimeler ülke olarak yaşadığımız acıları tarif etmekte maalesef artık yetersiz kalıyor. Bu ülkenin temel taşlarından bir spor kulübü, bir sivil toplum örgütü olarak, terörü ve terörden medet umanları bir kez daha lanetliyoruz. Ankara'daki kalleş saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe Kulübü tarafından yayımlanan mesajda, Ankara'daki terör olayının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Yaşanan terör olayını lanetleyerek, bu tür olayların bir an önce son bulmasını temenni ediyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübünün kınama mesajında ise şu görüşlere yer verildi:

"Başkentimiz Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetleri personelini taşıyan servis araçlarına yönelik düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Ülkemizin huzur ve refah ortamına kavuşması için tüm gücüyle mücadele eden güvenlik güçlerimize yönelik bu elim terör saldırısının üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı diler, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ederiz."