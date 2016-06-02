Tuzla katilinin kayıp sevgilisinin annesi: Başından beri onun öldürdüğünden şüpheleniyordum

İstanbul Tuzla’da, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı’yı öldüren Atalay F.’nin bu, 4. cinayeti olduğu iddia ediliyor. Polise göre, Atalay F. önce Rus sevgilisi Olga Seregina’yı Paris’te öldürdü. Kendisinden şüphelenen 2 arkadaşını da Ankara’da katletti. Kayıkçı’yı da gerçek kimliğini ortaya çıkaracak diye öldürdüğü belirtildi. Atalay F. tarafından öldürüldüğü düşünülen ve Aralık 2011’den bu yana kayıp olan Olga Seregina’nın Rusya’da yaşayan annesi Lyu Seregina, “İyi huylu ve sakin bir çocuktu. Sadece internet üzerinden görüştük. Kızımın kaybolmasıyla ilgili süreçte tek suçlu Atalay. Başından beri onun öldürdüğünden şüpheleniyordum” dedi.

Habertürk’ün haberine göre, Atalay F. ile 2008’de tanıştığını söyleyen Lyu Seregina, “Atalay bize çok yardımcı oldu. Paris’te evi ayarladı. Sonrasında da kızımla sevgili oldular” diye konuştu. Atalay’ın Olga’yla sevgili olduktan sonra Rusça öğrenmeye başladığını da kaydeden anne, “İyi huylu ve sakin bir çocuktu. Sonrasında Fransa’dayken de Skype üzerinden görüşmeye devam ettik. Ona Rusça öğrettim. Geliştirmek için Skype üzerinden sürekli benimle konuşuyordu” ifadesini kullandı.

Abla konuşmadı

Elena Radchikova’nın ablası Natalia Radchikova kardeşinin ne zaman Atalay’la tanıştığı, ne zaman aralarının bozulduğu ve aralarında gizli bir aşkın bulunup bulunmadığı yönündeki sorulara genç kadın yanıt vermedi. Natalia Radchikova, “Bu soruları resmi makamlara yöneltin. Onlar cevaplayamadığı takdirde, resmi yollarla haberleşelim” dedi.

İlk cinayeti dışında hepsi kimliğini gizlemek için mi?

Polis, bir yandan bebek yüzlü katili arıyor, bir yandan da cinayetlerdeki sır perdesini aralamaya çalışıyor. Atalay F.’nin cinayetlerinin yakalanma korkusuyla birbirini tetiklemiş olabileceği değerlendiriliyor. Polise göre, Atalay F. önce kendisinden ayrılmak isteyen Olga Seregina’yı öldürdü. Olga’nın kaybolması, şüpheleri Atalay F.’nin üzerine çekti. Olga’nın en yakın arkadaşı Elena Radchikova’yla onun sevgilisi Göktuğ Demirarslan, Atalay F.’den şüphelendi. Göktuğ, Atalay F.’nin en yakın arkadaşıydı ve onu iyi tanıyordu. Üstelik 4 genç Paris’te eğitimleri sırasında bir süre aynı evi paylaşmıştı. Atalay F., kendisini ele vereceklerini düşünerek, Göktuğ ile Elena’yı Ankara’da pompalı tüfekle öldürdü. Yine polisin tespitlerine göre, öğretmen Fatma Kayıkçı da aynı nedenle katledildi. 2 yıl boyunca yaşadığı Tuzla’da sahte isim kullanan ancak sahte kimliği bulunamayan Atalay F., sigorta için kendisinden kimliğini isteyen Kayıkçı’nın kendisini ele vermesinden korktu. En büyük korkusu yakalanmak olan Atalay F., kendisini ihbar etmelerinden korktuğu Göktuğ ve Elena gibi Kayıkçı’yı da öldürdü, Atalay F.’yi yakalamak için tüm emniyet birimleri çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmayı İstanbul polisi dışında, Ankara Emniyet Müdürlüğü, MİT ve Askeri İstihbarat da takip ediyor.

Kaynarca hattı incelemede

Atalay F.’yi takibe alan polis, önce bir bavulu taşırken görüntülerini bulmuş, ardından aynı bavulla bir minibüse bindiğini belirlemişti. Bu görüntülerin şüphelinin kaçma anına ait olduğu ve Tuzla-Kaynarca hattında çalışan bir minibüse bindiği tespit edildi. Şüphelinin Kaynarca’dan Yalova’ya giden İDO seferlerini kullanma ihtimali üzerine, bu civardaki tüm kamera görüntüleri de incelemeye alındı. Zanlının görüntülerde taşıdığı bavulun içinde ceset bulunma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyen yetkililer, bavulun ceset taşımak için çok küçük olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Şüphelinin, öldürdüğü öğretmen Kayıkçı’nın cesedini gece saatlerinde başka bir yöntem kullanarak ormanlık alana atmış, ardından da bavulunu alarak kaçmış olabileceği üzerinde de duruluyor.

Patates hat kullanıyor

Zanlının araç kiralama ihtimaline karşı şirketler incelendi ancak bu yönde bir işlemin yapılmadığı anlaşıldı. Zanlının, 2 ayrı telefon kullandığını, bunların “patates hat” olarak isimlendirilen ve başkalarının kimlik bilgileri kullanılarak alınan hatlardan olduğunu belirleyen polis, kayıtları da mercek altına aldı. Buna göre eski marka telefonla kullanılan hat S.Ç. adlı kişiye aitti. Bu telefonu herkes biliyordu. Ancak kullandığı akıllı telefonu ise kimse görmemişti. Bu da bir kadının üzerineydi. Telefon kayıtlarına göre Atalay F., öldürdüğü Fatma Kayıkçı ile sadece 2 kez telefonda görüşmüştü. Akıllı telefonla anlık iletişim uygulaması “WhatsApp” kullanan zanlının, bu şekilde kimlerle yazıştığı tespit etmeye çalışılıyor.

Başka bir cinayet daha işlemiş olabilir!

Olayla ilgili yapılan geniş çaplı soruşturmada polis, seri katil profili çizen şüphelinin, yine aynı bölgede başka cinayete karışıp karışmadığını araştırıyor. Atalay F.’nin işlediğinden şüphelenilen cinayetlerden birinin, geçen şubat ayında Maltepe Cevizli’de bavul içinde bulunan bir kadın cesedi olayı olduğu belirtildi. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu olduğu anlaşılan kadının kimliği tespit edilememiş, katili yakalanamamıştı.

“Ben olsam yakalanmazdım”

Soruşturmada, onlarca kişinin ifadesi alındı. Bunlardan biri de Atalay F.’nin arkadaşlarından biriydi ve şunları söyledi: “Atalay okul yıllarında cinayet içerikli, korku filmleri izlemeyi çok sevdiğini söylüyordu. Filmlerdeki cinayete ilişkin detayları eleştiren biriydi. ‘Ben olsam bu cinayeti şöyle işlemez, böyle işlerdim. Ben olsam bunları yaptıktan sonra asla yakalanmazdım’ diyordu.”

Atalay F.’nin başka bir arkadaşının verdiği ifade de şöyle: “Atalay F. çok bilgisayar oyunu oynuyordu. Kendini o kadar kaptırmıştı ki hayatı bir oyun olarak görüyordu.” Atalay F.’nin arkadaşlarına “Hayat bir oyun. Ben de bir oyun kurguluyorum. Sonra da istediğimi bu oyundan eliyorum. Game over oluyorlar” dediği ifade edildi.

Bir seri katilin portresi

Psikiyatr Prof. Dr. Özkan Pektaş, Atalay F.’nin kurduğu arkadaşlıkları, alışkanlıkları, yıllıkta kendisi için yazılanları ve yaptıklarını değerlendirerek bir seri katilin portresini çıkardı. “Atalay’da gördüğümüz, anti sosyal kişilik bozukluğu. Gelişim aşamasında arızalı kişilik gelişimi göstermiş” diyen Pektaş, şu tespitlerde bulundu:

“İki farklı Atalay”

“Bununla beraber iz bırakmayan bir seri katilin hem IQ’sunun yüksek olması hem de ciddi bir entelektüel donanımının olması lazım. Atalay’da bu ikisini de gözlemleyebiliyoruz. Ben, yaptıkları ve yıllıkta yazılanlarda iki farklı Atalay görüyorum. İlki, Galatasaray Lisesi’nde öğrenciyken yatılı kalması ve orada bütün kişiliğini ifşa etmesi. Yıllıkta da arkadaşlarının yazdıkları, Atalay’da vahşi bir dürtünün olduğunu gösteriyor. Sonrasında içine kapanmış. Bu da cinayet işlemeden önce lisedeki arkadaşlarına karşı ne kadar kendi kişiliğini açtıysa, cinayetlerden sonra kişiliğini gizlemiş. Her şeyi kontrol etme kapasitesine ve zekâya sahip anti sosyal bozukluğa sahip kişilikler, genelde bebek yüzlü ve herkesin güvenini sağlayabilen kişiler olurlar. Bir anda kişilikleri iyiden kötüye geçebilir. Hızlı mod değiştirip farklı davranabilirler... Kendi içlerinde ceza hukukları olduğu için işledikleri suçlardan vicdan azabı duymazlar ve intihar etmezler. Haklılıklarını her gittikleri yerde ispatlamaya çalışırlar. Evinden çıkan bulmacalara baktığımızda sürekli zekâsını sınadığını görüyoruz. Sıkıntısını gidermek için bunu ritüel halinde de yapıyor olabilir, ama genellikle zekâlarını sınamak için bu tür akıl oyunları oynarlar.”

Ev aramış, alışveriş yapmış

Tüm Türkiye’de aranan Atalay F. ile ilgili ihbarlar da gelmeye başladı. Polisi arayan bir tur otobüsü şoförü, Atalay F.’nin Edirne’nin İpsala İlçesi yakınlarında olduğunu söyledi. Bunun üzerine Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. İstanbul polisiyle koordineli yapılan çalışmada, Keşan ile Yunanistan arası çalışan tur otobüsü şoförünün ifadesine başvuruldu. Şoför, Atalay F.’nin 31 Mayıs günü otobüsüne bindiğini ifade etti. İsmi açıklanmayan otobüs şoförünün, “Keşan’dan aldığım yolcularla yola çıktım. Otobüste çok kişi yoktu. Yaklaşık 7 kilometre sonra bu kişi bana, ‘Dur burada ineceğim’ dedi. Baktım, boş bir arazi. Şaşırdım. İnmek isteyince ben de durdum. Sonra yoluma devam ettim” diye ifade verdiği öğrenildi. Bu iddia üzerine polis, şoförün gösterdiği yerde arama çalışması başlattı. Atalay F.’nin Yunanistan’a kaçma ihtimali üzerine Edirne’nin İpsala, Keşan ve Meriç ilçelerinde geniş çaplı aramalar yapılıyor.

Günlük ev kiraladı

Polise gelen ihbarlar arasında Atalay F.’nin İzmir’de görüldüğü de öne sürüldü. Yanında biri küçük 3 valiz bulunan Atalay F.’nin, bir markete girip alışveriş yaptığı, ardından da kontörlü telefon sorduğu iddia edildi. İddialar üzerine polis, marketin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Buca’da marketten alışveriş yapan katil zanlısının gittiği kafeteryada 4 saat geçirdiği, günlük ev kiralayan kişileri aradığı da iddialar arasında. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Atalay F.’nin telefondaki kişiye “Evde bugün kesin kalacağım, ama beğenirsem 2-3 gün daha kalabilirim” dediği öğrenildi.

Yapılan ihbar ve ortaya atılan iddialar üzerine polis, Atalay F.’nin bulunması için kentin her noktasında arama yaptı. Günlük ev kiralayan kişilerle bağlantıya geçildi; insan tacirlerinden yardım alma ihtimali üzerine de inceleme başlatıldı. Ayrıca, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri de uyarıldı.

“Elena ve Olga yakın arkadaştı”

Olga’nın bir arkadaşı şu bilgileri verdi: “Atalay F. ile Olga ve Elena, 2008’de Paris’teki lise değişim programında tanıştı. Atalay, 2010’a kadar Paris’te kalırken, Olga ile internet üzerinden görüşmeyi sürdürdü. Yolları 2010’da bir kez daha kesişti. Olga ve Elena, bu sefer üniversite için Paris’e gitti. 2 genç kız, o sıralarda yakın arkadaşı Göktuğ Demirarslan’la aynı evde kalan Atalay F. ile tekrar bir araya geldi. 4 genç, aynı evi paylaşıp kirayı bölüştü. Atalay ve Olga’dan sonra Göktuğ da Elena ile sevgili oldu. 1 yıl sonra anlaşmazlık sonucu Göktuğ ile Elena başka bir eve taşındı. Atalay F., Göktuğ ve Elena’yla Fransa’da hiç görüşmedi. Ta ki Eylül 2013’te Ankara’da işlenen korkunç cinayete kadar.

“Olga, Atalay’dan ayrılmak istiyor”

“Bu arada Ağustos 2011’de Olga, Atalay F.’nin daveti üzerine Türkiye’ye gitti ve 1 hafta Fethiye’de kaldı. Bu süreçte Olga, Atalay’ın evinde kaldı. Anne ve babasıyla tanıştı. Sonra ikili Güney’de tatil yaptı. 31 Ağustos’ta Olga Türkiye’den ayrılıp Paris’e döndü. Olga, bana ve diğer arkadaşlarına Atalay’dan ayrılmak istediğini söylüyordu. Tatilde Atalay’ı daha iyi tanıdığını ifade ediyor, kültürel uyuşmazlık yaşadığından şikâyet ediyordu. Bundan birkaç ay sonra, Aralık 2011’de Olga ortadan kayboldu ve bir daha izine rastlanmadı.”

Atalay’ın babası İlhan F., henüz ortaya çıkmadı

Katil zanlısı Atalay F.’nin halen THY’de görev yapan babası İlhan F. ise henüz ortaya çıkmadı. Türk Hava Kuvvetleri’nde pilotluk görevinden sonra emekli olup THY’de çalışmaya başlayan İlhan F., İstanbul Gaziosmanpaşa’daki evine de 2 haftadır uğramamış. İlhan F.’nin, 1992’de yüzbaşı rütbesi ile it dalaşı sırasında bir Yunan uçağının düşmesine neden olduğu ortaya çıktı. 2006’da basına yansıyan iddialara göre İlhan F. ve bir başka Türk F-16 uçağı, kendilerini taciz eden 2 Yunan Mirage F-1C uçağı ile it dalaşına girdi. Yunan uçaklarından biri, denize doğru dalış yaparak peşindeki Yzb. İlhan F.’nin komutasındaki uçağın denize çakılmasını sağlamaya çalıştı. Ancak Yunan uçağı manevra yapamadı ve denize çakıldı. Pilot hayatını kaybetti.

Lizbon şaşırtma olabilir

Ankara’da 2013’te TÜBİTAK’ta çalışan Göktuğ Demirarslan ile onun Rus sevgilisi Elena Radchikova’yı öldüren Atalay F.’nin Portekiz’e gittiği iddiaları da araştırıldı. Polise göre Atalay F. hiç Portekiz’e gitmedi, kayıt bilgileri sahteydi ve amaç zanlının yurtdışına kaçtığı izlenimi vermekti. Polis bu yönde de araştırmalarını sürdürüyor. Polis, Atalay F.’nin 2011’de Fransa’da kaybolan Rus sevgilisi Olga Seregina ile ilgili sır perdesini de çözmeye çalışıyor. Rusya tarafından Interpol’e kayıp başvurusu yapılan Seregina’nın 17 Aralık 2011’den bu yana kayıp olduğu bildiriliyor. Polisin tespitlerine göre, Olga en son erkek arkadaşı ile görüştü. Atalay F.’nin kimliğini belirleyen polis, Fransa’dan resmi yollarla çıkış yapmadığını tespit etti. Fransa, Atalay F. için sarı bülten çıkardı.