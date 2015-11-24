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Türkmen bölgesinde vurulan Rus helikopteri, Lazkiye'ye acil iniş yaptı

Türk jetleri, Yayladağ'ın karşısında Rus uçağını düşürmüştü

24 Kasım 2015 17:19

Hatay sınırında düşürülen Su-24 tipi Rus uçağından sonra şimdi de Suriye'de bir Rus helikopteri vuruldu. Reuters'ın haberine göre, Suriyeli isyancıların Amerikan yapımı Tow füzeleriyle vurduğu helikopter, Lazkiye'de Beşşar Esad rejiminin kontrolündeki bölge yakınlarına acil iniş yaptı.

Hatay sınırında düşürülen Su-24 tipi Rus uçağından sonra saat 14:55'te üç cisim daha düşmüştü.

Reuters'ın haberine göre Suriyeli muhalifler, helikopterin tanksavar füzeyle düşürüldüğünü duyurmuştu. 

Saat 15:30 sularında Türkmen bölgesine bir cismin daha düştüğü görüldü.

Ancak vurulan helikopterin, Beşşar Esad rejiminin kontrolündeki Lazkiye'ye acil iniş yaptığı belirtiliyor.

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