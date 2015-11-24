"Rus uçağının düşürülmesi üzerine Putin, BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı"

Türkiye-Suriye sınırında Rus savaş uçağının Türkiye tarafından düşürülmesi üzerine Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) acil toplantıya çağırdığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanlığınca da doğrulanan Türkiye-Suriye sınırında F-16’ların düşürdüğü Rus savaş uçağı Türkiye ile Rusya arasında gerilimi tırmandırdı.

Konuyla ilgili olarak Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uçağın düştüğü doğrulanırken, kesinlikle hava sahası ihlali olmadığı ve bunu kanıtlayabilecekleri notu düşüldü.



Öte taraftan, Putin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdığı iddia edildi.



Türkiye kanadında, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, hava sahasını ihlal eden uçağın 3 kere uyarıldığı ve daha sonra angajman kuralları gereği Su-24 tipi Rus savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.