Türkiye, Suriye sınırında Rus uçağı düşürdü!

Türkiye, Suriye sınırında Rusya Ordusu'na ait bir savaş uçağı düşürdü. Cumhurbaşkanlığı'ndan önce Türkiye'nin hava sahasını ihlal ettiği ve uyarılara da aldırmadığı için angajman kuralları çerçevesinde düşürülen uçağın Su 24 tipi Rus uçağı olduğu kaydedildi. Daha sonra ise "İlk bilgilendirme notunda Rus uçağı olduğuna dair ifade, basındaki haberlerden hareketle kullanılmıştır. Yani Rus uçağı olduğu tahmin ediliyor anlamında" açıklaması geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, "hava sahası ihlali yapılmadığını ve bunu kanıtlayabileceklerini" savundu. Bakanlık, Suriye'de Rus SukhoiSU-24 uçağının düştüğünü, uçağın muhtemelen karadan ateş edilerek düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, pilotların ikisinin de kendilerini uçak düşmeden önce fırlatmayı başardıklarını; ancak şu anki akıbetlerinin bilinmediğini, uçağın da vurulduğunda 6 bin metre yükseklikte olduğu kaydedildi. En ağır ve sert açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Putin, "Teröristlerin suç ortakları tarafından sırtımızdan bıçaklandık. Uçağımızın düşürülmesinin Türkiye ile olan ilişkilerde ciddi sonuçları olacaktır" dedi. Bıugün Türkiye'ye gelmesi beklenen Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, ziyaretini iptal etti. Rusya vatandaşlarına da bir çağrı yapan Lavrov, "Siz de gelmeyin" uyarısında bulundu.

Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağının düşürülmesinden sonra, NATO da Türkiye'nin acil çağrısı üzerine bugün saat 18.00'de olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.

Genelkurmay'dan "Milliyeti bilinmeyen bir uçak" açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı da, Suriye sınırında düşürülen savaş uçağı ile ilgili açıklama yaptı. TSK’dan yapılan açıklamada, Saat 09:20 civarında Hatay Yayladağı bölgesinde Türk Hava Sahasını ihlal eden milliyeti bilinmeyen bir uçak beş dakika içerisinde 10 kez ikaz edilmesine rağmen Türk Hava Sahasını ihlal etmiştir. Söz konusu uçağa angajman kuralları çerçevesinde 24 Kasım 2015 saat 09.24’te bölgede hava devriye görevinde bulunan iki adet F-16 uçağımız tarafından müdahalede bulunulmuştur" dendi.

Uçağın Hatay'ın Yayla Dağı ilçesi yakınındaki Yamadi Köyü üzerine kurulu çadırların üzerine düştüğü öğrenildi. Uçakta bulunan pilotların paraşütle kurtulduğu, iki pilottan birinin Türkmenlerin elinde olduğu belirtildi.

İki yaralı

Düşen uçağın parçalarının savrulduğu Yayladağı'nın Dutlubahçe Köyü'nde iki Türk köylü yaralandı. Yaralılardan Mahmut Horoz'un ameliyata alındığı, diğerinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Türkmen kaynakları : Pilotlara ulaştık

Türkmen yerel kaynakları uçağın düşmesinden 1.5 saat kadar sonra 2 pilota da ulaştıklarını, birinin yaralı, diğerinin sağlığının iyi olduğunu iddia etti. Pilotların sınır ihlali ikazını aldıktan sonra radar kilitlenmesini fark edince vurulacaklarını anlayıp atladıkları tahmin ediliyor. Aynı saniyelerde Türkmen Dağı tepesi semalarında ikinci bir uçağın daha görüldüğü, diğeri vurulunca dönüş yaptığı da belirtiliyor.

Davutoğlu bilgi aldı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'ndan bilgi aldığı bildirildi. Davutoğlu'nun talimatıyla NATO, BM ve ilgili ülkeler nezdinde Dışişleri Bakanlığı gerekli girişimlerde bulunacak.

Türkiye uyarmıştı: Karşılık veririz

Türkiye, Rus savaş uçaklarının Suriye’de Türkmen bölgesine yaptığı bombardımanın ardından Rusya’ya nota vererek, “Sınır güvenliğimiz fiilen ihlal edilirse angajman kurallarımızı uygularız” uyarısı yapmıştı.

İşte uçağın düşme anına ilişkin video: