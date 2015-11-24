Rus uçağından paraşütle atlayan pilotlardan biri öldü mü?

Bölgede yayın yapan Al Rai'nin direktörü Elijah J. Magnier, Türkiye'nin Suriye sınırında düşürdüğü Rus savaş uçağından paraşütle atlayan pilotlardan birinin bulunma anına ilişkin bir fotoğrafın teyit edildiğini iddia etti.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Al Rai direktörü, pilotun bölgedeki Suriyeli muhalif güçler tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü.

Ayrıca, söz konusu pilotun bulunma anına ait olduğu iddia edilen bir video da dolaşıma sokuldu. Videoda, kalabalık bir grup tekbir sesleri getiriyor.