T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rus uçağından paraşütle atlayan pilotlardan biri öldü mü?

Bölgede yayın yapan Al Rai, Türkiye'nin düşürdüğü Rus uçağındaki pilotlardan birine ait olduğu iddia edilen bir fotoğrafı paylaştı

24 Kasım 2015 14:24

Bölgede yayın yapan Al Rai'nin direktörü Elijah J. Magnier, Türkiye'nin Suriye sınırında düşürdüğü Rus savaş uçağından paraşütle atlayan pilotlardan birinin bulunma anına ilişkin bir fotoğrafın teyit edildiğini iddia etti. 

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan  Al Rai direktörü, pilotun bölgedeki Suriyeli muhalif güçler tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü.

Ayrıca, söz konusu pilotun bulunma anına ait olduğu iddia edilen bir video da dolaşıma sokuldu. Videoda, kalabalık bir grup tekbir sesleri getiriyor.

ETİKETLER

rusyauçakpilotlarbiri öldümuhaliflersuriyetürkiyesosyal medya
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2015-11-24T14:24:00+02:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/rus-ucagindan-parasutle-atlayan-pilotlardan-biri-oldu-mu,317800","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/rus-ucagindan-parasutle-atlayan-pilotlardan-biri-oldu-mu,317800"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24